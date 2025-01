La Mesa del Congreso vuelve a posponer su decisión sobre la cuestión de confianza a Pedro Sánchez que exige Junts

El presidente Pedro Sánchez y el líder de Junts, Carles Puigdemont Fernando Sánchez / Nacho Doce

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido seguir analizando la proposición no de ley de Junts en la que pide a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza, y no tomará finalmente ninguna decisión sobre su admisión a trámite en su reunión de este jueves, han informado fuentes parlamentarias.

De esta forma, la Mesa del Congreso sigue sin pronunciarse sobre la iniciativa de Junts, un asunto que tenía previsto abordar en diciembre y que dejó pendiente para su reunión de este jueves. Las citadas fuentes han señalado que no hay prisa para tomar una decisión al respecto, ya que no hay un plazo concreto para ello, y subrayan que Junts está de acuerdo con la decisión de la Mesa y que no hay ningún conflicto con esta formación.

No obstante, la previsión es tomar una decisión de aquí a finales del mes de febrero, que es cuando Junts tiene cupo para que se debata una iniciativa suya en el pleno del Congreso.

La decisión de la Mesa del Congreso de seguir estudiando la iniciativa de Junts se ha producido tras intensas negociaciones por parte del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar con el partido de Carles Puigdemont, contactos que se han apurado hasta los minutos previos al inicio de la reunión.

El Gobierno ha avisado en varias ocasiones de que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Ejecutivo, por lo que no puede partir de una petición de un grupo parlamentario.

«El despliegue de la amnistía política»

Por su parte, Junts ha advertido en los últimos días de las consecuencias que tendría rechazar su proposición no de ley, en un momento en el que hay sobre la mesa varios asuntos a negociar, como los presupuestos generales del Estado de 2025.

De hecho, el secretario primero de la Mesa del Congreso, diputado del grupo parlamentario de Sumar y portavoz de Comuns, Gerardo Pisarello, ha apoyado seguir estudiando la iniciativa de Junts para adaptarlo al reglamento del Congreso y «en aras de seguir hablando sobre cosas que son importantes en Cataluña y España».

Entre ellas, ha citado «el despliegue de la amnistía política», los presupuestos, los límites a los precios de los alquileres, el salario mínimo o la reducción de la jornada laboral.