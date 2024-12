Ultimátum de ERC a Illa por incorporar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil al sistema de emergencias

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el pleno del Parlamento catalán Alejandro García | EFE

Los Gobiernos de Pedro Sánchez y Salvador Illa comparten, además del color político, el tener unos socios parlamentarios a la greña. Si Junts amenazó el lunes con abandonar al secretario general del PSOE si no se somete a una cuestión de confianza en el Congreso, ayer Esquerra hizo algo parecido con Illa, al que le exigió que dé marcha atrás en los acuerdos de la última Junta de Seguridad de Cataluña, o que no cuenten con ellos «para nada». Apenas cuatro meses después de entregarle la llave del palacio de la Generalitat, sus socios de investidura lo amenazaron con dejarlo solo si no revierte dos puntos en concreto, abordados en el encuentro de la semana pasada entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la consejera catalana del ramo, Núria Parlon, que los republicanos tildan de «retroceso inexplicable». Concretamente, las quejas se centran en la incorporación de la Policía Nacional y Guardia Civil al servicio de emergencias catalán del 112, así como el aplazamiento de la asunción del orden público en infraestructuras estratégicas como puertos y aeropuertos por parte de los Mossos d'Esquadra. Algo que el anterior Ejecutivo de Pere Aragonès ya había atado con Marlaska, pese al rechazo de los sindicatos policiales, que advierten que, de llevarse a cabo, supondría la práctica desaparición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la comunidad catalana.

En la sesión de control al Gobierno de la Generalitat de este miércoles, el jefe de los republicanos en la Cámara autonómica, Josep Maria Jové, emplazó a Illa a que «revierta el despropósito de los Mossos y el 112 de la junta, o no cuenten con nosotros». En caso de que no lo haga, añadió, «Esquerra Republicana solo se siente comprometida a avanzar en los acuerdos del mes de agosto; no cuenten con nosotros para iniciar ninguna otra negociación». Se refería a las cuentas de la comunidad para el 2025, que se encuentran en la misma situación que los Presupuestos Generales del Estado, en el aire, con Sánchez sometido a las presiones de los independentistas de Carles Puigdemont. Una amenaza que no quedó solo en palabras: Esquerra se ha sumado a una propuesta de Junts, Comunes y CUP para forzar la comparecencia de Illa la semana que viene en el Parlamento para hablar del tema.

Ante los reproches de la bancada separatista, el presidente de la Generalitat señaló ayer que «los Mossos son la policía integral de Cataluña, lo tengo claro yo y mi Gobierno», y defendió los acuerdos alcanzados con Marlaska, aunque dijo estar abierto a «escuchar las propuestas» de los demás grupos. El acuerdo de incorporar a la Policía y a la Guardia Civil al sistema de emergencias catalán tiene su origen en otro cerrado bajo el Gobierno de Carles Puigdemont en el 2017, pero Illa evitó incidir en ello.