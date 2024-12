Junts presiona Sánchez y le pide que «mueva el culo» si quiere su apoyo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo. MARISCAL / EFE

Junts, el partido de Carles Puigdemont, redobla la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Después de que el líder de los independentistas catalanes exigiera al jefe del Ejecutivo que se someta a una cuestión de confianza, este miércoles la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras pidió literalmente al líder del PSOE que si quiere contar con su apoyo en el Congreso «muevan el culo y hagan el trabajo que tienen que hacer». «Paguen lo que deben a los catalanes, traspasen las competencias acordadas, respeten las competencias que ya tenemos y demuestren que les indigna que la cúpula judicial se vanaglorie de no cumplir las leyes que se aprueban aquí», dijo en referencia a la ley de amnistía.

Nogueras reiteró también la exigencia a Sánchez de que ejerza la diplomacia para aprobar en la Unión Europa la oficialidad del catalán. «Nos plantamos porque es nuestra responsabilidad defender a Cataluña ante un Gobierno que no lo hace», insistió durante la sesión de control al Ejecutivo. «Tenemos un acuerdo que honrar. No tienten la suerte con Junts. No vamos de farol. Están en números rojos», advirtió.

En su respuesta a la diputada independentista, el líder del PSOE evitó el choque y aseguro que el Gobierno cumplirá los acuerdos a los que ha llegado con las diferentes fuerzas políticas. «Es verdad, tenemos un Gobierno en minoría parlamentaria y nos toca negociar, trabajar ley a ley con los distintos grupos de esta Cámara», respondió Sánchez.

El jefe del Gobierno abogó por la política útil y tendió la mano a todos los grupos políticos para lograr acuerdos. Y defendió también los alcanzados para Cataluña, donde su presidente, el socialista Salvador Illa, representa, según dijo, esa política útil.

Presupuestos en duda

La nueva andanada de Junts al Gobierno llega en pleno arranque de la negociación de los Presupuestos. Unas cuentas sobre las que Nogueras puso en duda que vayan a contar con su apoyo. Es más, afirmó que no cree que esa negociación de los Presupuestos vaya ni siquiera a iniciarse. «No creo que esa carpeta llegue a estar en la mesa de Junts», señaló la portavoz de los de Puigdemont en una entrevista en RNE. A su juicio, será «muy difícil» que se aprueben unos Presupuestos, para lo que es imprescindible el respaldo de los siete diputados de su grupo en el Congreso. Su explicación es que Junts no puede «sentarse a hablar» de unas nuevas cuentas «hasta que no se pague lo que se debe a los catalanes».

Nogueras aseguró que el Ejecutivo ni siquiera se ha puesto en contacto para hablar de los Presupuestos del 2025. «El Gobierno tiene que hacer muchas cosas que no ha hecho», indicó, añadiendo que ve «complicado» que se aprueben unas nuevas cuentas porque «si no se pagan los Presupuestos que no se han ejecutado, que son todos los anteriores, nosotros no nos podemos sentar a negociar unos nuevos».