Feijoo responde a Sánchez: «Si alguien está jugando con las cartas marcadas es la Fiscalía»

Alberto Núñez Feijoo ha respondido este jueves a las acusaciones vertidas en la jornada de ayer por el presidente del Gobierno, quien denunció -ante los medios en un encuentro privado en Moncloa- «la connivencia» del Partido Popular con determinados jueces. El jefe de la oposición ha calificado esta mañana de gravísimas las acusaciones de Pedro Sánchez a la independencia del Poder Judicial y ha señalado que el secretario general socialista está «desesperado» al hablar de la «politización de la Justicia».

«Le pediría al presidente del Gobierno que fuese un poco más responsable. No vale todo. No vale destruir la separación de poderes en nuestro país y no vale destruir la democracia española, y que el máximo responsable de ese ataque a la democracia española sea nada más y nada menos que el presidente del Gobierno de España», afirmó, antes de participar en un acto en la sede del Banco Santander, en Madrid.

Feijoo ha aprovechado la ocasión para señalar que todavía los ciudadanos no saben por qué el presidente del Gobierno cesó a José Luis Ábalos como ministro y secretario de Organización del PSOE. «¿Qué información tenía para cesar al señor Ábalos?», se ha preguntado para responder: «Todo parece indicar que sabía muchas cosas y que las tapó todas».

El líder de los populares insiste en que va a seguir defendiendo la independencia judicial y no va a atacar la separación de poderes como hace el Gobierno y sus socios con independencia de que en el 2018 se presentara una moción de censura por una sentencia judicial, además de afirmar que «si hay alguien que ha intentado politizar la justicia es el propio presidente del Gobierno con el nombramiento del fiscal general del Estado y con el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional», dijo.«Si hay alguien que está jugando con las cartas marcadas sin duda es la Fiscalía General del Estado» que dirige Álvaro García Ortiz, al que ha acusado de «utilizar una información judicial para hacer oposición» al PP, en referencia al caso de la filtración de los datos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno, por su parte, también ha vuelto a hacer referencia a este asunto. En concreto, lo ha hecho Diana Morant, ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSOE valenciano, que ha sido preguntada por las acusaciones vertidas ayer por Sánchez en la sede del Ejecutivo y ha reiterado la tesis del presidente del Gobierno al afirmar que hay personas que cuentan con «información privilegiada» en algunos casos judiciales.