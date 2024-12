El Ejecutivo pacta prorrogar el impuesto energético en ausencia del PNV y Junts

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, este miércoles. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El Gobierno de coalición del PSOE y Sumar se comprometió ayer con sus socios parlamentarios a aprobar un decreto ley para prorrogar un año más el gravamen a las grandes empresas energéticas, que caduca el próximo 31 de diciembre. Este es el acuerdo de la reunión que Podemos exigió al Ejecutivo para dar su apoyo a la reforma fiscal, y a la que ni el PNV ni Junts asistieron, por lo que, de momento, no están garantizados los votos para convalidar el futuro decreto ley.

La idea original de los morados era redactar una proposición de ley, pero finalmente se decidió apostar por un decreto que prorrogue la tasa con su diseño actual de prestación patrimonial de carácter no tributario, que fue a lo que el Gobierno se comprometió con ERC, Bildu y BNG. Pero la vía del decreto ley no permite aprobar impuestos, que era una condición sine qua non del PNV para aceptarlo, ya que la figura actual impide que las haciendas forales del País Vasco y Navarra puedan gestionar lo recaudado.

A juicio de Podemos, la ausencia de PNV y Junts al encuentro supone un «incumplimiento» del acuerdo al que llegó con el Gobierno, al que le recriminó su «falta de compromiso» para aprobar el tributo. «Creo que eso revela que en Congreso hay dos partidos que son directamente los cachorritos de Repsol», dijo su secretaria general, Ione Belarra, sobre la no asistencia de los nacionalistas vascos y la formación de Puigdemont. Se prevé convocar a estas formaciones la semana que viene, cuando lleguen al Pleno del Congreso de las enmiendas del Senado a la ley del impuesto mínimo global que introduce parte de la reforma fiscal auspiciada por el Ejecutivo.

El gravamen extraordinario sobre las grandes energéticas se aprobó para paliar los efectos de la crisis energética, en el 2022 y el 2023, aunque se prorrogó al 2024, cuando recaudó 1.164 millones.