Ayuso carga contra Vox por «salvar siempre» a Sánchez cuando está «acorralado»: «Está ocurriendo especialmente ahora»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes del comienzo del pleno de este jueves. FERNANDO VILLAR | EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargó contra Vox tras su anuncio de que rompe las negociaciones presupuestarias con el PP en todas las comunidades autónomas por su «acercamiento» al PSOE en materia de migración, y le ha acusado de «salvar siempre» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando está «acorralado».

«Veo que cuando Sánchez está peor y está acorralado, siempre, siempre aparece Vox a salvarlo. Ha ocurrido en las últimas elecciones, ha ocurrido en los últimos meses y está ocurriendo especialmente ahora», ha sostenido Ayuso este miércoles en una entrevista en Trece, recogida por Europa Press, augurando que «algún día» se sabrá el motivo.

«Yo ya he dejado de creer, porque no es casualidad, no puede ser», ha abundado la mandataria regional en relación al anuncio de Vox, a lo que ha añadido que los presidentes autonómicos no tienen culpa de verse obligados a cumplir la ley en materia migratoria que fija el Gobierno central.

A su juicio, el movimiento de Vox es un «pretexto para romper». «Cada vez que hablan, cada vez que proponen, han tomado una derivante. Antes no eran así. Antes tenían su camino, nosotros el nuestro, nos entendíamos. Ahora han decidido ir siempre contra el Partido Popular», ha lamentado Ayuso, que ha insistido en que «esto no viene a cuento de nada».

«No va a ser candidato ni de broma»

En otro punto, Ayuso se ha pronunciado sobre el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que este jueves oficializará su candidatura para liderar el PSOE en la Comunidad de Madrid tras la dimisión del socialista Juan Lobato, asegurando que «todo el mundo sabe que no es un candidato». «Es un desastre en todo», ha dicho.

En palabras de la presidenta madrileña, López ha ido pasando de «equipo en equipo» y ha ido «rebotando en misiones según hacía falta ponerle de peón» y ha sido mandado a «desguazar» y a «hacer daño» a la Comunidad de Madrid.