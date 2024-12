Vox suspende las negociaciones presupuestarias con el PP «tras su acercamiento» al PSOE en política migratoria

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una imagen de archivo en Alicante. MORELL | EFE

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado la suspensión de las negociaciones presupuestarias con el PP en todas las comunidades autónomas donde dependan del apoyo de los de Santiago Abascal tras conocerse, según dicen, que los populares «planean negociar políticas migratorias con el PSOE».

«Nosotros no vamos a participar en el reparto de inmigración ilegal y de inseguridad que pretenden Feijoo y Sánchez. Si el PP quiere seguir impulsando las políticas del PSOE, que negocie los presupuestos con ellos. A Vox no le va a temblar el pulso», ha asegurado en una visita para denunciar el crecimiento de la inseguridad en el barrio barcelonés de Besòs-Maresme.

Torres defiende que «todo» lo que ha pedido el PP para apoyar la reforma de Extranjería lo han ido «respondiendo»

El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este miércoles que el Gobierno a ido «respondiendo» a todo lo que ha pedido el PP para apoyar la reforma de la Ley de Extranjería para repartir a menores migrantes por los territorios. «Todo lo que nos han pedido lo hemos ido respondiendo. Y, además, estamos hablando de admitir a trámite una proposición de ley que, incluso, en el trámite parlamentario puede haber nuevas enmiendas y nuevas peticiones», ha asegurado el ministro ante la reunión sobre migración prevista para este jueves entre el Gobierno, PP y Canarias.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a medios Torres en el acto Institucional del Día de la Constitución Española, celebrado en Madrid, donde ha insistido en que «la única respuesta posible» para dar solución a los menores migrantes no acompañados que han arribado a España es la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. «La decisión es la siguiente y es muy sencilla: ¿quiere el Partido Popular que los menores que lleguen a ciertos territorios se distribuyan de manera solidaria y obligatoria y además justa entre el conjunto del país, es decir, las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas? Yo espero que la respuesta sea 'sí' y mi esfuerzo va a ser para que sea así, porque les puedo asegurar, y lo conozco bien, que es la única respuesta posible después de tantos años de fenómenos migratorios», ha apuntado Torres.

En este sentido, ha explicado que en julio para que el PP aceptara admitir a trámite esta propuesta pidió al Gobierno que hiciera una sectorial antes de registrarla, así como que incluyera en el texto la posibilidad de contratación por emergencia. Posteriormente, ha recordado que los 'populares' solicitaron que estuviese en el texto que ninguna comunidad quedase fuera del reparto y que el Ejecutivo fuese «más exacto» en la financiación.

Torres ha expuesto que todo ello se introdujo en el texto y, además, ha recalcado que él mismo ha pedido por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen «toda la ayuda que sea precisa» y que los menores no acompañados que piden asilo puedan ir a otros lugares de la Unión Europea. «Tenemos una oportunidad en las próximas horas y lo que vamos a hacer y lo que voy a hacer como Ministro de Política Territorial y Máximo Responsable de la Comisión Interministerial es volver a tender la mano en todo aquello que se nos pide», ha subrayado.

El ministro también se ha referido a los menores no acompañados que solicitan derecho internacional y asilo. En este sentido, ha recordado que en la Unión Europea existe un mecanismo de «solidaridad voluntaria». Sobre este ha comentado que «es un proceso que tiene sus dificultades de carácter burocrático». En todo caso, ha apuntado que hay «muchísimos» menores no acompañados que están en Canarias, en Ceuta y en otras comunidades que no son peticionarios de asilo internacional.