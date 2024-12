Otegi urge acelerar el reconocimiento del País Vasco como nación ante la posibilidad de que Sánchez caiga

Arnaldo Otegi, líder de Bildu. David Aguilar | EFE

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha realizado un llamamiento a «intensificar el trabajo» para lograr un nuevo estatus que reconozca a Euskadi como nación ante la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda caer por «la operación del Estado profundo para tumbarlo».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha asegurado que su formación es «muy combativa» contra la corrupción, pero ha dicho que no tiene datos para dirimir «si esto es así en algunos de los casos» que supuestamente se atribuyen al PSOE y al Ejecutivo.

No obstante, cree que en la trama de Ábalos «hay evidencias» y, por tanto, los socialistas están en una situación «difícil». «Tampoco tenemos que perder de vista que hay una operación del Estado profundo que tiene por objetivo tumbar a este Gobierno, pero no porque no les guste Sánchez y no porque este sea un gobierno bolchevique que va a nacionalizar la banca y las grandes empresas», ha precisado.

A su juicio, «no les gusta porque creen que este es un gobierno que está poniendo en riesgo los privilegios del régimen del 78 y que puede abordar los problemas nacionales en el Estado de otra manera». «Por eso se lo quieren quitar de en medio», ha apuntado.

El líder de EH Bildu ha dicho que se utilizarán «todas las vías de acceso posibles para conseguir ese objetivo» de hacer caer a Pedro Sánchez y, por eso, los vascos tienen «una oportunidad tasada en el tiempo» para conseguir acordar un nuevo estatus. «Cuanto más dure (el Gobierno), mejor para nosotros. Si los casos de corrupción podrían acortarlo, no lo sé», ha señalado.

Ronda de Ortuzar

Sobre la ronda de partidos sobre autogobierno que el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, tenía previsto celebrar con los diferentes partidos, Arnaldo Otegi ha explicado que el líder jelzale no ha hecho «una ronda oficial», pero ha especificado que, aunque no lo digan «por discreción», llevan «mucho tiempo» hablando con el PNV sobre nuevo estatus, y todos los partidos saben cuáles son las posiciones y límites de cada cual.

«Si nosotros hacemos una apuesta clara por el mantenimiento del Gobierno en el Estado español, no es porque nos guste más o menos Pedro Sánchez o porque nos guste más o menos el PSOE, sino porque nos parece mejor opción que la que puede venir y, en segundo lugar, porque puede abrir la posibilidad de debatir el estatus nacional de Navarra y de los tres territorios», ha manifestado.

En su opinión, «el país no se puede permitir el lujo» de que no se alcancemos un pacto «en términos de estatus nacional, no sólo con el PNV, sino con el resto de fuerzas políticas que tengan interés en reconocer que Euskal Herria es una nación con derechos nacionales».

Tal como ha precisado, «los grandes acuerdos se hacen por debajo de los focos». «Cuando uno va a una comisión, todo el mundo tiene mucho interés en hacer declaraciones que satisfagan a su parroquia, como en el caso de Eneko Andueza, que cada vez que habla, sube el pan», ha indicado.

A su juicio, existe «una gran oportunidad» y están de acuerdo con el PNV de que este «es el momento de alcanzar ese acuerdo, por diferentes razones». «Hay que ser optimista y creer que ese acuerdo es posible. Luego, se alcanzará o no se alcanzará. No podemos fallarle al país», ha aseverado.

Arnaldo Otegi ha señalado que EH Bildu no cree que sea posible «ir directamente a la independencia en un acto unilateral y en un acto único, salvo que se produzcan unas condiciones» que ahora no ven «en el horizonte». Por ello, ha dicho que el modelo confederal les gusta en ese proceso gradual. «Empecemos por reconocer que Euskal Herria es una nación de siete territorios y, a partir de ahí, empecemos a caminar para construir un gran acuerdo», ha remarcado.

En este sentido, ha dicho que la independencia quedará «para cuando la gente decida que la quiere». Tras apuntar que existe la posibiliad de que el PP y Vox gobiernen el Estado español, ha emplazado a «buscar una solución intermedia, que dé suficiente poder político a este país como para defenderse de las olas reaccionarias».

«Si la mayoría de este país quiere votar y quiere acceder a ser república, nosotros garantizamos que el país votará, independientemente de que esté recogido en sus leyes, pero no estamos ahí ahora», ha manifestado.