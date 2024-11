Mazón defiende que ha «dado la cara» frente a un Sánchez que «ni pide perdón ni hace autocrítica»

El presidente valenciano, Carlos Mazón, conversa con la vicepresidenta Susana Camarero durante el pleno celebrado este jueves Manuel Bruque | EFE

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido que ha «dado la cara, una y otra vez», sobre la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, frente a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparecido «un mes tarde, arrastrando los pies», y no admitiendo «ni un solo error». «No pidió perdón, no hizo nada de autocrítica, cosa que yo sí he hecho, por respeto a todos los afectados», dijo.

Además, durante la sesión de control de este jueves en el Parlamento valenciano, ha afeado al PSPV que siga «el guion que escribió la ministra de Igualdad», Ana Redondo, y ha acusado a los socialistas de «encontrar en esta tragedia su momento» de, por ejemplo, «plantear mociones de censura en municipios como Requena o Chiva, donde su prioridad ha sido sacar al PP».

También ha lamentado que sea el «momento» de los socialistas porque este fin de semana tienen «el congreso del terror», en referencia al Congreso Federal del PSOE, y están «pendientes de lo que decida Pedro Sánchez». «Están ya fuera de control y todos compiten por ver quién la dice más gorda, es su momento porque lo que les importan son los sillones para amarrarlos», ha cuestionado.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha acusado a los socialistas de «gastarse dinero en publicidad en redes sociales para llenarlas de insultos y crispación» con los que «tapar toda la corrupción que rodea a su presidente, a su Gobierno y a su partido». «Es su momento, y por eso por la mañana tienden la mano para aprobar unos presupuestos y por la tarde la retiran. Ustedes a su momento, a sacar partido, y nosotros a sacar adelante la reconstrucción de la Comunitat Valenciana», ha expresado.

Sánchez señala a la Generalitat por la dana: «Rechazó hasta tres veces la ayuda de la UME» C. Peralta

Por otro lado, ha negado que haya «dejado de haber» consejero de Emergencia «en ningún momento» tras la emergencia de la dana y ha acusado al PSPV de «volver a mentir y alterar la realidad». «Han convertido una tragedia en un campo de batalla político donde todo es cálculo para ustedes», ha lamentado.

En este punto, ha retado a los socialistas a «decirle a los ciudadanos que parte de las ayudas del Gobierno son créditos que hay que devolver con intereses». «Han pasado de la vergüenza del 'si quieren ayuda, que la pidan' a la inmoralidad de 'si quieren ayuda, que la paguen'», ha criticado.

«¿No tienen límites?», pregunta el presidente a la oposición

Mazón también ha afeado a los representantes del PSPV que no quieran «que se hable de las mordidas, de cupos, de contratos, de grandes sumas de efectivo presuntamente a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez o a altos cargos ni de 15.000 euros entregados cerca de la sede de Ferraz o en el bar de enfrente a cambio de favores en ministerios».

«No quieren ni oír hablar de a lo que han convertido al Fiscal General del Estado, que ya está imputado por revelación de secretos en una especie de matón del Gobierno de Sánchez para destruir a los adversarios políticos. No quieren que se hable de la esposa del presidente del Gobierno, de sus meriendas en compañía de Aldama, de las presiones desde la Moncloa a -el secretario general del PSOE de Madrid- Juan Lobato para que cometa un delito», ha expuesto. «¿Todo es el relato de 'ya es nuestro momento'? ¿No tienen límites?», ha preguntado.

Para el jefe del Ejecutivo, los socialistas tampoco «quieren que se hable de la realidad de las ayudas de cada administración» y ha interpelado a la bancada del PSPV: «¿Sabe cuál es el presupuesto del Estado? 583.000 millones de euros. ¿Y sabe cuál es el presupuesto de la Generalitat? 30.000 millones».

En esta línea, ha reivindicado que la Generalitat ha movilizado «más del doble que Sánchez» ayudas directas a fondo perdido «en función de su presupuesto». «Nosotros sí, a fondo perdido. La ayuda a los valencianos forma parte de las nuestras y no las pedimos con intereses, no las pedimos a devolver. Este es el momento de los valencianos, no el suyo», ha zanjado.

El portavoz del grupo socialista en el Parlamento valenciano durante su intervención Manuel Bruque | EFE

«El peor presidente en el peor momento», para los socialistas

Por su parte, el portavoz del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha afeado a Mazón que ni estuvo «ni está a la altura de la emergencia» y que no haya «dado la cara» por la gestión de la dana. «Los valencianos tuvimos y tenemos al peor presidente en el peor momento», ha criticado.

El portavoz socialista ha hecho hincapié en que el presidente de la Generalitat estuvo «ilocalizable en las horas trágicas» de la dana del 29 de octubre y «no le dio importancia lo que estaba ocurriendo». «Ignoró los avisos, ignoró las acciones de su propia consejería y envió la alerta tarde, cuando ya había personas fallecidas y cuando ya no había nada que hacer», ha censurado.

Además, le ha afeado los «cambios de versión» desde el inicial «gracias, querido presidente» a Pedro Sánchez hasta «culpar» al Gobierno de España, y que no haya asumido «ningún tipo de responsabilidad». «Nadie en el Consell la ha asumido», ha denunciado.

«Hemos guardado un minuto de silencio ante un trabajador fallecido en acto de servicio al que usted no fue ni a acercarse para interesarse por su situación. Y en un colegio que estaba en riesgo de derribo y que su consejero de Educación -José Antonio Rovira- parece no haberse enterado aún», ha espetado.

Paralelamente, ha considerado que Mazón está «siendo lento en las decisiones» porque «no es razonable que haya tardado 11 días en reformar el Consell», con un Gobierno «sin consejero de Emergencias en la peor emergencia de la Comunitat Valenciana». Y ha acusado al presidente autonómico de hacer una toma de posesión «clandestina y en privado».

Asimismo, ha acusado al jefe del Ejecutivo de «difundir bulos de manera interesada». «Está generando miedo en la ciudadanía y hay personas que tienen derecho a las ayudas que, por sus palabras irresponsables, no las van a pedir. Solo por eso se le debería caer la cara de vergüenza», ha advertido.

Muñoz ha lamentado que mientras Mazón sea «lento tomando unas decisiones» y sea «rápido en tomar otras» como «subirse el sueldo», que ha sido «la primera medida del Consell». «Si hubiera sido tan rápido en mandar la alerta, le puedo asegurar que no estaríamos hablando de tantas personas fallecidas», ha sostenido.

Finalmente, ha recordado a Mazón que el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijoo, «le advirtió que no cometiera más errores» y, sin embargo, el dirigente valenciano «ya lleva tres seguidos» de una «magnitud brutal». «Usted está siendo un problema para su partido y su propio líder le humilla ante toda España», ha avisado.

Aprobada la creación de una comisión de investigación

El pleno ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PP, Compromís y Vox, la creación de una comisión de investigación sobre las causas de las inundaciones y las consecuencias de la gestión de la dana del pasado 29 de octubre.Los socialistas, por su parte, han votado en contra de esta iniciativa, que había sido presentada por Vox y a la que se ha añadido una enmienda del PP.

Compromís y el PP también habían presentado propuestas para crear una comisión de investigación. La del primero, que sí contaba con el apoyo del PSPV, ha sido rechazada por el PP y Vox, mientras que los populares han retirado su proposición, tras haber apoyado la de Vox, con su enmienda.