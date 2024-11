Rita Maestre sobre Errejón, su expareja: «¿Cómo es posible que no viera eso antes?»

Errejón y Maestre, en una foto de archivor Víctor Lerena | EFE

Hace poco más de dos semanas, Íñigo Errejón, entonces portavoz de Sumar en el Congreso, anunció por sorpresa su dimisión y que abandonaba su carrera política. En un primer momento, se habló de problemas psicológicos, aseguró incluso que había «llegado al límite de la contradicción entre la persona y el personaje». Sin embargo, en el fondo del asunto, varias denuncias anónimas que le acusaban de violencia sexual. Desde ese momento, se produjo un carrusel de reacciones para reprochar la actitud de uno de los fundadores de Podemos. Y una de las más contundentes fue la de Rita Maestre, quien había sido pareja del político madrileño durante siete años. «Me siento profundamente engañada», aseguró entonces. Y ahora se extiende en esa explicación.

«Me siento engañada porque he sido engañada, personal y políticamente. Descubro un día que al volver a casa, como cualquier otro día, con normalidad, que sus acciones fuera de esa casa no tenían nada que ver con las de dentro. Hablaban de abuso psicológico y de maltrato, un tipo de relaciones de poder que hacían que las mujeres se sintieran humilladas, vejadas y utilizadas. Y eso es un impacto. Te obliga a recolocar tu pasado de manera distinta. Pero la única forma de sanar es hablar y eso es lo que estoy haciendo aquí también», ha vuelto a cargar contra su antiguo novio en el programa Salvados de La Sexta.

En esa conversación, grabada una semana después de que estallara el escándalo, ha criticado con dureza a Errejón y el comunicado que destapó unos hechos desconocidos para la gran mayoría. «Es un insulto a la inteligencia y una mezcla indecente de victimismo, echar balones fuera y de no pedir perdón», dice una mujer que siente «rabia» y «decepción» por la actitud del político. También ha aprovechado para defenderse y ha asegurado que no estaba al corriente de lo que ocurría con el hombre que compartía su vida. Además, confiesa que se siente «enfadada, además de decepcionada. Lo estoy digiriendo todavía ¿Cómo es posible que no viera eso antes? ¿cómo es posible que no me diera cuenta compartiendo primero una relación personal y luego política y profesional?», se pregunta.

Se mostró también muy dolida por el comportamiento de Errejón, por unas acciones que se produjeron cuando todavía estaban juntos. «Un día me despierto y leo un testimonio en el que una mujer -se refiere a la actriz Elisa Mouliaá- cuenta que ha tenido una relación cuando Íñigo Errejón era mi pareja. Y que se ha sentido mal, humillada, etcétera. Y ahí me doy cuenta de que luego Errejón volvía a casa conmigo y eso tiene mucho impacto. No tengo una rivalidad con esa mujer, sino un desprecio por ese hombre. Por eso escribo la carta», cuenta Maestre. Y pasa a describirle de manera cruda. «Por lo que hemos descubierto, es una persona que tiene un lado manipulador, dominante, mentiroso y misógino, que es lo que más me afecta como mujer y feminista».

«Un shock»

Desvela que Errejón reconoció lo sucedido a dos dirigentes de Sumar. Por un lado, a la actual ministra de Sanidad, Mónica García. Y a ella misma. Ahí, sin dudar, el político, que tiene que declarar este martes ante el juez, aceptó todo lo que se decía en la serie de denuncias desvelada por la periodista Cristina Fallarás. Esa actitud supuso «un shock» para la concejal del Ayuntamiento de Madrid. «Y que lo hiciera tan rápido, que no hubiera forcejeo y que dijera que sí, y que además, aceptara que tenía que irse». Eso sí, no asumió un «hecho concreto: dijo 'sí, he tenido actitudes machistas como las descritas en ese hilo'», relata Maestre.

La política se mostró, durante toda la entrevista, al lado de las víctimas. Nunca, afirma, ha sentido «empatía» por el político dimitido. «No, en este momento, no me preocupa (cómo está). Esa es la verdad. El nivel de rabia... porque es lo que siente. Y de decepción. No me permite la empatía», indica. Del mismo modo, lamenta que no se dieran cuenta antes de lo que sucedía con Errejón. «Ojalá lo hubiéramos sabido antes porque no creo que ninguna aportación a la política valga tanto como para todo el daño paralelo que ha creado y ojalá hubiera estado antes fuera de la política española», proclama.