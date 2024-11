El Gobierno aprueba un nuevo decreto de ayudas con 110 medidas por valor de 3.765 millones para los afectados por la dana

Pedro Sánchez interviene durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de La Moncloa A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

El Consejo de Ministros de este lunes ha aprobado este lunes un conjunto de medidas laborales para los trabajadores afectados por la dana, el llamado escudo laboral, con efectos retroactivos desde el 29 de octubre, que permitirá mantener sus ingresos a unos 400.000 trabajadores, según ha subrayado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia ante la prensa.

Este paquete de medidas laborales forma parte de un segundo bloque de 110 por importe de 3.765 millones. En este sentido, con este último fin, el Gobierno ha autorizado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a distribuir 50 millones de euros entre los municipios afectados por la dana a través de una concesión directa de subvenciones para financiar la contratación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo.

«Todo el escudo social y también el escudo laboral que estamos creando, va a ayudar a hasta 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a 30.000 empresas a reactivar su actividad económica y a 100.000 hogares a cubrir sus necesidades básicas», dijo Sánchez tras la reunión del Consejo de Ministros.

Los expertos estiman que los daños por la dana superarán el 2 % del PIB de España que reclama Mazón Domingos Sampedro

Del «escudo laboral» forman parte los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) vigentes desde la reforma laboral. A ellos podrán acogerse empresas radicadas en las zonas sacudidas por la dana pero también aquellas que justifiquen que su actividad se ha visto afectada por el temporal.

«La semana pasada activamos ya los ERTE de fuerza mayor, que se aplicarán de forma retroactiva en las zonas afectadas. Y hoy hemos decidido reforzar esos ERTE, ampliando su aplicación a todas las empresas y, en consecuencia, a los trabajadores y trabajadoras, que, aunque no estén localizadas en los municipios afectados, han visto su actividad severamente dañada por la dana», ha explicado Sánchez.

Los trabajadores incluidos en ERTE que vean reducida su jornada laboral o suspendido su contrato de trabajo por la dana tienen derecho a una prestación contributiva, del 70 % de la base reguladora, que no exige un período previo de cotización y que tampoco consume períodos cotizados. Las empresas en ERTE estarán exoneradas del pago del 100 % de las cotizaciones al menos hasta el 28 de febrero del 2025.

El escudo laboral incluye, como novedad, permisos retribuidos, con el 100 % del salario, a los trabajadores que por motivo de la dana no puedan acudir a su puesto de trabajo o teletrabajar. A diferencia de los que se pusieron en marcha durante la pandemia, estos permisos serán no recuperables, de forma que el trabajador no tendrá que hacer para la empresa las horas no trabajadas.

Estos permisos, que no implicarán pérdida de cotizaciones, serán sufragados por las empresas, que podrán estar o no acogidas a un ERTE, y tendrán plazos indeterminados (no se tasarán los días de permiso), salvo en el caso del permiso por fallecimiento de familiares, que se amplía a cinco días a contar desde que se produzca el sepelio.