La Generalitat descarta dimisiones, pero dirigentes del PP piden «cortar cabezas»

Carlos Mazón, llegando este domingo al Centro de Coordinación de Emergencias, en Valencia Kai Forsterling | EFE

El Gobierno de Carlos Mazón está muerto; solo queda enterrarlo. Pese a que desde Génova defendieron ayer que el presidente de la Generalitat Valenciana «ha dado la cara en todo momento» y está «dejándose la piel» para paliar las consecuencias de la dana, tras la manifestación de 130.000 personas este sábado en la ciudad del Turia pidiendo su dimisión, no son pocos los dirigentes del partido que lo ven acorralado y defienden «cortar cabezas» en su Ejecutivo, como las de las consejeras Nuria Montes y Salomé Pradas. La primera, titular de Innovación, por su falta de «empatía», al ordenar a los familiares de los fallecidos no acercarse a la morgue a pedir información; la segunda, responsable de Justicia, tras reconocer que «no sabía que existía» el sistema de alertas Es-Alert la tarde de las riadas.

«Mazón no vio la magnitud dela tragedia y ahora está acorralado. Lo están llamando asesino. ¡Ya se ha dictado sentencia!», admite un dirigente valenciano, en declaraciones a Europa Press. «Se han cometido errores de bulto muy graves; está quemado y abrasado», añade otro. «Mazón va a tener que hacer una remodelación de su Gobierno porque la gestión de la Generalitat ha sido un desastre», valora un veterano dirigente, que admite que Alberto Núñez Feijoo ni puede dejarlo caer ni apoyarlo al 100 %.

Otros cargos del PP apuestan, en cambio, por la dimisión del propio Mazón, a quien le recriminan que no enviara antes la alerta a los móviles, que no solicitara la emergencia nacional y que estuviera «desaparecido durante cinco horas». «Mazón tiene un problema gravísimo con su agenda. Y no tiene buena pinta», opina un cargo territorial del partido, después de que trascendiera que el político llegó dos horas tarde a la reunión de crisis del 29 de octubre porque estaba comiendo con una periodista a la que le ofreció dirigir la radiotelevisión pública valenciana. «El Gobierno de Sánchez debió asumir el mando desde el minuto uno», defiende una parlamentaria del PP. Sectores de esta formación temen que esta crisis les perjudique y creen que Feijoo tarde o temprano no tendrá más remedio que marcar distancias con Mazón, cuando finalmente se depuren responsabilidades.

Preguntado por posibles dimisiones, el mandatario regional se remitió a la comparecencia que hará el próximo jueves en las Cortes valencianas, donde dará explicaciones «con todo lujo de detalles», dijo. Más clara fue su vicepresidenta, Susana Camarero, quien descartó cualquier cese o salida del equipo de gobierno: «No es una opción. No se puede abandonar a las víctimas de la tragedia en estos momentos».

Unas cuentas «clave»

Desde el Ejecutivo central, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, reclamó «dejar el politiqueo» porque «las grandes crisis miden la grandeza de un país», y aprobar los Presupuestos porque son uno de los ejes «clave» para reconstruir la zona cero de la dana.