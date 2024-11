Elisa Mouliaá, tras archivarse la causa contra Íñigo Errejón: «No os centréis en mí porque las víctimas somos muchas»

Imagen de archivo de la actriz y presentadora Elisa Mouliaá Europa Press

Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá no declararán este martes. Este mismo lunes, el juez Adolfo Carretero, que investiga al exportavoz parlamentario de Sumar por un presunto delito de agresión sexual, dejaba en suspenso la causa por la baja médica de la abogada de Mouliaá por su avanzado estado de gestación.

Al negarse la intérprete a designar otro letrado de su confianza que la sustituya, el magistrado ha suspendido provisionalmente la causa abierta contra el expolítico y las declaraciones tanto de él como de la actriz que iban a tener lugar en los Juzgados de Plaza de Castilla.

El juez archiva de forma provisional la causa contra Errejón por la baja de la abogada de la denunciante La Voz

Tras este parón en el proceso, Elisa Mouliaá ha pedido a los medios de comunicación que dejen de centrar el foco en ella para centrarlo en otras víctimas que, asegura, también han tomado medidas legales contra el que fue fundador de Podemos. «No puedo decir nada, de verdad. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Es todo terrible, yo confío en la Justicia y ya está. Ya me he puesto en manos de la misma abogada que está con todas las víctimas. Yo soy una más y solamente os pido que no os centréis en mí porque somos muchas», le ha dicho a Europa Press, reconociendo que no sabe si presentarán una demanda conjunta contra Errejón «porque somos de diferentes ciudades».

Respecto al motivo por el que su abogada está de baja médica, la actriz ha confirmado que está embarazada, por lo que imagina que el proceso se retrasará varios meses. «Yo confío en la Justicia, quiero tranquilidad, volver a mi vida normal, ¿vale? Y quiero ser una víctima más», sentenciaba esta mañana.

Rita Maestre sobre Errejón, su expareja: «¿Cómo es posible que no viera eso antes?» Juanma Mallo

Un proceso que se para temporalmente

Íñigo Errejón sorprendía el pasado 25 de octubre cuando anunciaba que dejaba la política y todos sus cargos tras recibir en redes sociales acusaciones de acoso machista. Un escándalo que se confirmaba horas después cuando la actriz Elisa Mouliaá presentaba una denuncia ante la policía contra Errejón por agresión sexual y explicaba ante los medios de comunicación los supuestos hechos. «Íñigo Errejón es un depredador sexual», aseguraba.

La intérprete de Águila Roja aseguraba que fue en el 2021 cuando conoció al ya exdiputado y que fue en ese momento cuando fue víctima de una agresión, según su relato. «Yo estaba ilusionada con Íñigo, le tenía en un pedestal... pensé que podía ser una historia de amor preciosa, pero en lugar de encontrarme con algo romántico, me encontré con una persona que lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua», aseguró.

Además, este mismo domingo se conocía el relato completo de otra mujer muy próxima a Errejón. Primero porque compartieron filas, pero también vida durante varios años. Rita Maestre fue la protagonista de Salvados, en La Sexta. Una entrevista en la portavoz de Más Madrid reiteró que se había sentido engañada «personal y políticamente».

«Descubro un día que al volver a casa, como cualquier otro día, con normalidad, que sus acciones fuera de esa casa no tenían nada que ver con las de dentro. Hablaban de abuso psicológico y de maltrato, un tipo de relaciones de poder que hacían que las mujeres se sintieran humilladas, vejadas y utilizadas. Y eso es un impacto. Te obliga a recolocar tu pasado de manera distinta. Pero la única forma de sanar es hablar y eso es lo que estoy haciendo aquí también», aseguró durante una conversación que se grabó una semana después del escándalo. «¿Cómo es posible que no viera eso antes? ¿cómo es posible que no me diera cuenta compartiendo primero una relación personal y luego política y profesional?», se pregunta.