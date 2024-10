La alcaldesa de Chiva teme que haya «centenares» de muertos en la localidad valenciana

Un casa destruida tras el paso de la dana en Chiva Kai Försterling | EFE

La localidad de Chiva, una de las más afectadas por la dana que ha asolado la provincia de Valencia, reclama con urgencia agua potable, que arreglen una avería eléctrica que afecta a la población y víveres para los vecinos, incluidos potitos de bebés, leche de iniciación y pañales.

La alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, ha explicado a Efe que también necesitan una ambulancia medicalizada y ha señalado que, aunque de momento tienen contabilizados diez fallecidos, esperan «centenares» porque solo han podido centrarse en el casco urbano y el término municipal es muy grande y hay «cientos de coches» volcados desde la autovía y «seguro que tienen personas dentro».

«De momento, hemos contabilizado diez fallecidos pero posiblemente lleguemos a la centena por los cientos y cientos de coches caídos a lo largo del termino municipal. Esperamos tener bastantes víctimas. Cada vez que se mete un perro o la pala en el fango, aparecen cuerpos», ha informado. Ha apuntado que «hay cientos de coches que cayeron desde la carretera. La Guardia Civil ha dicho que muchos están volcados y en muchos habrá gente dentro; ya han metido perros en barrancos y ríos donde no pueden entrar coches ni tractores ni palas y hay muchos cuerpos».

También ha informado de que han tenido que desalojar cuatro edificios por amenaza de derrumbe y no descarta que haya más. Ha lamentado también el «pillaje» y los robos en fábricas que están sufriendo.

Fort ha asegurado que necesitan «urgentemente agua y víveres» porque «en la calle ya hay vecinos dándose guantazos para obtenerlos», y ha detallado que el pozo Solana, que suministra agua potable al municipio, sufre una avería eléctrica y no funciona. «Necesitamos que Iberdrola solucione el problema sí o sí. Eso me daría iluminación a casi todo el pueblo y sobre todo, agua potable. También se arreglaría el problema de conexión porque la mayoría de compañías de comunicación no pueden operar porque no tienen electricidad», ha remarcado.

A su vez, ha solicitado herramientas y palas para los voluntarios: «Yo ayer compré 50, todas las que quedaban en Chiva, y mañana viene un grupo de voluntarios y ya no quedan herramientas». Fort ha puntualizado que de momento están actuando en el casco urbano y con sus recursos «van tirando» pero el «problema gordo» llegará cuando empiecen a ver el resto del término municipal.

También ha añadido que en el término municipal tienen 21 núcleos poblacionales diseminados y el agua «ha arrastrado viviendas y familias enteras», de las que no saben «nada; están desaparecidos», y ha añadido que las nueve urbanizaciones de Chiva están «incomunicadas».