Monasterio carga contra Abascal y su nuevo equipo en su adiós a la política

El futuro presidente de Vox en Madrid, José Antonio Fuster, primero por la izquierda, con Rocío Monasterio en su último pleno en la Asamblea de Madrid Carlos Luján | EUROPA PRESS

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha entregado su acta de diputada en la Cámara regional tras ser relegada de la secretaría general de Vox Madrid por la dirección nacional del partido, a la que acusa de olvidarse de la «democracia interna». En declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea, Monasterio ha comunicado esta decisión de dejar la vida política y ha cargado contra Santiago Abascal y su equipo porque considera que con su destitución «dejan en el olvido la democracia interna».

«A la vista de que hoy no soy la persona de confianza del secretario general ni tampoco del presidente, me parece lógico y me parece honesto también entregar mi acta de diputada, cosa que les anuncio formalizaré ahora mismo en el registro», dijo Monasterio.

A los pocos minutos la han acompañado al registro de la Asamblea los diputados de Vox Íñigo Henríquez de Luna, Alejandro Arias y Jorge Cutillas. Monasterio ha sido contundente en sus críticas a la dirección del partido de Santiago Abascal al recordar que el «de Vox Madrid era el único comité ejecutivo provincial que quedaba en España que había sido votado y elegido por todos sus afiliados», por lo que ha criticado que ahora utilicen «la potestad de nombrar a dedo al siguiente» que ahora está liderado por José Antonio Fúster.

El adiós de la vieja guardia

La marcha Monasterio al frente del partido en Madrid supone la desaparición de uno de los pocos rostros visibles que permanecían en la primera línea de la formación desde la creación y auge electoral de Vox, tras la salida de los exportavoces Iván Espinosa de los Monteros o Macarena Olona, entre otros.

Lo cierto es que el partido con Monasterio al frente ha ido de más a menos en Madrid, donde nunca ha conseguido el objetivo principal: formar parte del Ejecutivo regional. En el 2019 resultó decisivo para posibilitar un Gobierno PP-Cs -el primero liderado por Isabel Díaz Ayuso-, y dos años más tarde lo volvió a ser para que la actual presidenta madrileña lograse gobernar en solitario por primera vez.

Pero la última cita electoral se saldó con mayoría absoluta del PP y Vox quedó relegado a la irrelevancia, a diferencia de otras comunidades en las que en las que sí se logró entrar en los gobiernos regionales. El objetivo de Fúster pasará por aspirar a volver a ser llave de Gobierno, y no una mera comparsa como sucede desde el 2023.

«Absoluta normalidad», valora Abascal

El líder de Vox, Santiago Abascal, enmarcó en la «absoluta normalidad» el relevo de Rocío Monasterio al frente del partido en Madrid y su sustitución por el portavoz nacional, José Antonio Fúster, pese a que se intente presentar la decisión como una «división de divisiones», antes de que Monasterio anunciase que entregaba su acta.

Abascal dijo que no tiene «ninguna duda» de que cualquier cambio que se realice en Vox «se convertirá en una cuestión de debate político, llenará portadas. Vox toma sus decisiones y va a seguir tomándolas para que el partido vaya cada vez mejor», explicó.