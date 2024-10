González cree que en el PSOE «hay gente valiosa» capaz de suceder a Sánchez aunque evita dar nombres

El expresidente del Gobierno Felipe González participando en un coloquio JUANJO MARTIN | EFE

El expresidente del Gobierno Felipe González ha sostenido este jueves que en el PSOE «hay gente valiosa» capaz de suceder al actual secretario general del partido, Pedro Sánchez, si bien ha rechazado dar nombres porque cree que «si se conocen públicamente, están muertos».

Así lo ha sostenido el exdirigente socialista en una entrevista en Espejo Público de Antena 3, recogida por Europa Press, con motivo del 50 aniversario del Congreso de Suresnes (Francia) en el que salió elegido como primer secretario del PSOE, y en la que también ha intervenido de manera telemática el que fuera su vicepresidente en el Gobierno, Alfonso Guerra.

Sobre este asunto, Guerra ha defendido que a los partidos «renovarse siempre le viene bien», y «al PSOE también», aunque debe plantearse «con serenidad» y con «total libertad» sin que se interprete cualquier crítica como una falta de lealtad.

«En la izquierda, en el Partido Socialista, los militantes tienen la obligación de señalar lo que consideren crítica, lo que consideren que debe cambiar. No es que sea su derecho, que lo es, es que es la obligación», ha agregado, aludiendo a las recientes críticas que tanto él como González han hecho en los últimos tiempos de la amnistía o a la financiación singular para Cataluña.

Tanto González como Guerra han asegurado no haber sido invitados al congreso federal que celebra el PSOE en Sevilla a finales de noviembre, ni tampoco esperan serlo, entre otros motivos por su oposición a algunas de las medidas del Ejecutivo.

«Es verdad que falta un mes, pero no tengo conciencia de haber sido invitado», ha expresado el expresidente, al que le ha seguido su otrora número dos: «Queda mucho tiempo para ese congreso. Un mes y todavía se pueden cursar invitaciones. Pero vamos, no me han invitado y además pienso que no me invitarán».

Al hilo, González ha afeado a la actual dirección del PSOE que en la conmemoración del 40 aniversario del primer triunfo electoral no invitaron a Alfonso Guerra, ya que en su opinión es «insólito» que faltaran algunos de los protagonistas y responsables de la mayoría absoluta cosechada por los socialistas en 1982.

Penas a etarras

Cuestionados sobre la enmienda aprobada en el Congreso que conmuta años de cárcel a presos de ETA, Guerra ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez que la haya metido «sin dar cuenta de ello a los otros, que no se ven la enmienda», porque implica que «la calidad democrática ha bajado mucho».

«Cualquiera que haya asistido o haya seguido a través de la televisión del pleno del Congreso del jueves, se da cuenta, sea simpatizante del que sea, de que la democracia en España ha sufrido una pérdida de calidad y esa pérdida de calidad hay que resolverla», ha dicho el exvicepresidente.

González, por su parte, ha opinado más allá que si hay una directiva europea «lo razonable es aplicarla». «Si la directiva europea significa que no se pueden acumular, o no se pueden, se deben acumular las penas por cumplimiento de delitos tal, esta se debe, por lo menos se debe plantear y discutir, lo que no se debe hacer es el trapicheo este», ha añadido.

Asimismo, ha animado a abrir un debate serio sobre la conveniencia de reducir las penas a los presos de ETA dado que la banda terrorista desapareció hace ya más de una década, aunque siempre y cuando haya «un debate en condiciones» y los etarras «pidan perdón y ayuden a resolver casos no resueltos, sin que se rían de las víctimas».