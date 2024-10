Tudanca, secretario del PSOE en Castilla y León: «Lo he intentado arreglar mil veces por las buenas y solo he recibido filtraciones»

El secretario general el PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, junto a su homólogo en Ávila, Jesús Caro, en una imagen de archivo. RAÚL SANCHIDRIÁN | EFE

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha lamentado este martes llevar «un año» leyendo «filtraciones» de la dirección federal del PSOE sobre posibles relevos para intentar «desestabilizar». «Lo he intentado mil veces arreglar en privado, por las buenas, y no he encontrado más que esta respuesta», en referencia a las filtraciones.

En una entrevista con Onda Cero, Tudanca ha reconocido que hace «tres o cuatro meses» que no habla ni con el secretario de Organización, Santos Cerdán, ni con el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quienes ha echado en falta una llamada tras lo ocurrido el pasado viernes, cuando el Comité Federal de Ética y Garantías suspendió el calendario de primarias y Congreso Autonómico aprobado por el PSOE-CyL.

Ha criticado que pese a que ha intentado hablarlo en privado con la dirección federal del PSOE, lo que ha recibido ha sido la «suspensión unilateral» de las primarias, que ha recordado no fueron decididas por la dirección autonómicas del PSOE de Castilla y León, sino que fueron ratificadas por el órgano competente, como es el comité autonómico con un respaldo del 80 % de los votos.

El líder del PSOE-CyL ha acusado a Cerdán de «debilitar» y «desestabilizar» en territorios como Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía y Aragón, en una «situación inédita» que ha pedido corregir porque ve al PSOE en una posición «de suficiente dificultad» como para «remar en la misma dirección».

Tudanca ha remarcado que el PSOE le ofreció dejar su responsabilidad en Castilla y León para ir en las listas electorales europeas, en una opción «más cómoda», aunque ha opinado que quizás era «para dejar la vía expedita»: «Pero es que mi compromiso estaba aquí y está aquí», ha resumido sobre sus intenciones, aún sin confirmar que se presentará para optar a la reelección.

Sobre estas dinámicas internas, ha lamentado que en el PSOE de Castilla y León hayan estado «acostumbrados» a que «hubiera mucha resignación y algunos dirigentes les nombraran desde Madrid para luego utilizar esto como trampolín para marcharse a encargos más lustrosos». «Yo no, quiero estar aquí, he querido estar aquí y sé que hay cosas por las que hay que pasar, pero bueno, yo las denuncio y me rebelo y las explico con toda tranquilidad», ha añadido.

Ha insistido en que le «duele especialmente» que la dirección del PSOE utilice la fachosfera o pseudomedios para hacer ataques personales y familiares» contra él: «Yo luché mucho desde el principio, desde el 2014 al lado de Pedro Sánchez para que en este partido las cosas no las decidieran doce en un despacho, no las decidiera ese ente abstracto que es Ferraz, sino los militantes del partido».

«Lo único que pido es respeto para la militancia de Castilla y León, que dejen votar y que la gente elija y que quien quiera ofrecer a los militantes un proyecto alternativo para Castilla y León, lo haga con toda tranquilidad, no pasa absolutamente nada», ha argumentado sobre la posibilidad de que finalmente concurran dos candidaturas.