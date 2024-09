Page se une a los líderes del PP y recurre la ley de amnistía ante el Constitucional

Emiliano García-Page en una imagen de archivo. JCCM | EUROPAPRESS

No solo las autonomías del PP han formalizado ya sus recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía, también lo ha hecho hoy telemáticamente Castilla-La Mancha, la comunidad gobernada con mayoría absoluta por el socialista crítico, Emiliano García-Page. El paso, llega solo dos días después de que este expresara ante Ferraz, en el marco del comité federal del PSOE celebrado este fin de semana, su malestar por la última cesión de su partido y del Gobierno al independentismo, la promesa de una suerte de concierto fiscal similar al vasco o el navarro. Aunque la fecha tiene otra explicación; el plazo para acudir a la corte acaba este miércoles, 11 de septiembre.

Page ya anunció, tan solo 24 horas después de la aprobación de la amnistía a los encausados del procés, su intención de acudir al máximo interprete de la Carta Magna. Pero fue el pasado 30 de julio cuando su Consejo de Gobierno hacerlo, una vez recibido el informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Fue también el mismo día en el que el presidente regional advirtió de que el pacto suscrito por el PSC y ERC para investir a Illa -que el sábado tildó de «más egoísta que socialista»- ni le «vincula» ni le «representa».

La portavoz del ejecutivo castellano-manchego, Esther Padilla, encargada de avanzar la presentación del recurso, ha recordado que el órgano consultivo del Gobierno fue «muy contundente» en cuanto a la legitimidad de Castilla-La Mancha para llevar al tribunal de garantías la norma por la que se borran todos los delitos que contribuyeron al procés durante más de una década -algo pactado por Pedro Sánchez hace un año a cambio del apoyo de Junts y ERC a su investidura- porque «es un ley que rompe con el principio de igualdad entre los ciudadanos».

Este sábado, en Ferraz, Page hizo una advertencia a los suyos, en un discurso muy duro que, no obstante, pocos en su partido secundan, al menos, públicamente. «Aquí todos queremos que no gobiernen Vox y el PP -dijo en alusión a uno de los principales argumentos esgrimidos por Sánchez en su día para dar un giro de 180 grados a su posición respecto a la amnistía- pero eso no es un cheque en blanco para jugar con los valores del PSOE». «No se pueden poner patas arriba los consensos constitucionales para tener gobiernos», insistió.

Su oposición a una amnistía que el propio Gobierno tildaba de inconstitucional antes de las elecciones generales del 23 de julio que dejaron a Sánchez a expensas del independentismo, le ha valido que la dirección del partido le acuse de «hacer el juego al PP». Junto con Lambán, el expresidente de Aragón y barón regional saliente, es prácticamente el único dirigente en activo que no ha aceptado una iniciativa que ahora todo el partido reivindica como clave para la mejora de la «convivencia» en Cataluña.