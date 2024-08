Borrell se reafirma en que el acuerdo fiscal con ERC es un concierto económico

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en la sesión del Parlamento Europeo. Urs Flueeler | REUTERS

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el socialista Josep Borrell, se ha reafirmado este viernes en que lo acordado entre el PSC y ERC para Cataluña es un sistema de concierto económico y ha llamado a «no tenerle miedo a las palabras». El jefe de la diplomacia europea se ha expresado así tras ser cuestionado por las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), quien el pasado miércoles achacó a «una relación peculiar con Cataluña» que Borrell opinara en una entrevista que el pacto para investir al socialista Salvador Illa «asume el relato del procès».

«No tengo ningún interés en alimentar debates públicos, pero tampoco quiero quedar como mentiroso. Creo que las palabras tienen un significado, tenemos que utilizar los términos de acuerdo con la manera con la que se utilizan habitualmente», ha señalado el exministro socialista.

Según Borrell, un modelo en el que una comunidad autónoma «tiene la capacidad de recaudar todos los impuestos, quedárselos y dar una parte a la Administración General del Estado, en términos técnicos se llama un concierto». «Eso, yo lo siento, pero se llama sistema de concierto», ha abundado, aludiendo a que «es lo que los manuales de Hacienda Pública dicen».

«¿Por qué vamos a negar que es un sistema de concierto y refugiarnos en que es una cosa singular? El concepto singular no se sabe muy bien lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir singular? Yo he dicho que es un sistema de concierto y me reafirmo en ello, que no pasa nada», ha añadido.

Y ha apuntado que no conoce «ningún otro sistema llamado federal en el mundo que tenga sistemas así», salvo el de España, al tiempo que ha distinguido la situación de Cataluña de la del País Vasco, donde el que recauda los impuestos no es el Gobierno vasco, sino las diputaciones forales, que dan al Ejecutivo autonómico una parte de la recaudación y este, a su vez, le entrega una parte al Estado central. «Yo nunca he dicho que sea como el concierto vasco», ha agregado.

Borrell considera que el sistema que se adopte en Cataluña «tendrá sus singularidades». «Yo no he anticipado ningún resultado de la aplicación de este sistema a la solidaridad interterritorial», ha puntualizado.

«30.000 millones más en caja», pero no adicionales

Borrell ha subrayado que, si se ha pactado que Cataluña recaude todos los impuestos, aunque cree que «no es nada fácil saber cuáles pagan los catalanes», esta comunidad autónoma «va a tener en su caja unos 30.000 millones de euros más».

«No estoy diciendo que eso sea una financiación adicional para Cataluña, porque de eso habrá que descontar la parte que entregue al Estado en concepto de pago por los servicios que el Estado presta a Cataluña en concepto de solidaridad territorial», ha matizado.

Junts aumenta la presión sobre el Gobierno respecto al acuerdo de financiación de Cataluña. El partido de Carles Puigdemont ha registrado en el Congreso de los Diputados sendas peticiones de comparecencia de los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, y de Presidencia, Félix Bolaños, para que expliquen los detalles del acuerdo de financiación singular entre el PSC y ERC que facilitó la investidura de Salvador Illa.

Junts quiere que la vicepresidenta económica y el ministro de Justicia concreten la «propuesta exacta» de financiación para Cataluña tras las diferentes declaraciones de varios miembros del Gobierno durante los últimos días, en un intento de mantener el equilibro entre el acuerdo firmado con ERC y el enfado del resto de las comunidades ante un pacto que puede cercenar la solidaridad entre autonomías. Para la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, «tanto ERC como el PSOE deberían dejar de esconderse y dar explicaciones, porque durante dos semanas se nos ha estado vendiendo un concierto económico inexistente».

«Ni es un concierto económico ni es una reforma del modelo de financiación. Y cualquiera que diga otra cosa, miente», afirmó el miércoles, durante un acto en Cádiz, María Jesús Montero, desatando la indignación de sus socios de investidura en Cataluña La respuesta de ERC fue inmediata. «El PSOE necesita el apoyo de ERC en el Congreso para sacar adelante diferentes medidas, como pueden ser los Presupuestos Generales del Estado. Si los socialistas incumplen su palabra con la financiación singular u otras medidas incluidas en el acuerdo, ERC retirará su apoyo y los socialistas tendrán que buscar otras alternativas o convocar elecciones», afirmaron los republicanos en un comunicado.

El jueves, el ministro de Industria, Jordi Hereu, miembro del PSC, intentó tranquilizar a ERC. «Cumplimos lo que firmamos. Lo cumpliremos al cien por cien. Es nuestro compromiso y somos gente seria. Lo sacaremos y tiraremos adelante tal y como está escrito», afirmó. En la misma línea, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, apuntó: «Cumplimos y respetamos los pactos, sobre todo cuando son acuerdos que benefician a los ciudadanos de Cataluña y a los ciudadanos de España».