Dos mujeres con quemaduras graves por una explosión de gas en una vivienda en Madrid

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado a dos mujeres, madre e hija, con quemaduras de segundo grado tras una explosión de gas en una vivienda de la novena planta de un edificio de 13 alturas de la calle Arzobispo Morcillo, en el distrito de Fuencarral-El Pardo de Madrid.

La explosión, cuyas causas se están investigando, ha ocurrido hacia las 4 de la madrugada y ambas mujeres, de 75 y 42 años, han sido atendidas por Samur-PC y SUMMA112 y trasladadas en estado grave al hospital La Paz.

La mujer más joven tiene el 60 por ciento de la superficie corporal quemada, mientras que su madre, tiene afectado el 20 por ciento. También presentaban heridas por la caída de escombros sobre ellas.

Además, han atendido a una mujer de 25 años, vecina de la vivienda contigua, y a otras dos, de 54, también vecinas del edificio, por crisis de ansiedad.

«Todo indica que ha sido una explosión de gas en canalización. A nuestra llegada había una fuga abierta. Ha sido una explosión fuerte, lo que indica que la mezcla de aire y gas ha sido muy enriquecida. Cuando hay un aparato de inicción, que puede ser un aparato eléctrico o interrupción, se produce una deflagración, una onda expansiva, que lleva consigo normalmente una bola de fuego, que es la que ha producido las quemaduras a las heridas», ha informado José Luis Leguido, supervisor de guardia de Bomberos.

También han quedado dañados el resto de pisos de la planta novena, si bien la estructura general del edificio no está afectada, lo que no compromete la ocupación del mismo.

Los ascensores y las vías de evacuación y la electricidad del edificio se han visto dañadas. El resto de vecinos no ha sufrido daños.

«Mi casa está inhabitable», relata una vecina

La joven que vive enfrente a la vivienda afectada ha explicado a los periodistas que tuvo que ser ayudada por un bombero a salir de la casa. «Hemos tenido que salir a oscuras por los escombros de la vivienda explotada y luego por un tramo de escaleras que afortunadamente estaba bien», ha indicado.

A la chica le han enseñado los Bomberos un vídeo de lo ocurrido en su casa. «Un tabique ha explotado, la puerta de entrada también, la puerta de la terraza también la he visto rota, la televisión. Me ha impactado cómo estaba el salón. Mi casa está inhabitable. Espero que mis vecinas estén bien. Están en pronóstico grave y no me extraña, porque ha sido una barbaridad», ha indicado.