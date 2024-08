Puente asegura que el Gobierno no tiene «ninguna» responsabilidad en la fuga de Puigdemont y señala a la Generalitat

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en una imagen de archivo. Ana Escobar | EFE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado este lunes que la responsabilidad de la nueva fuga del expresidente catalán Carles Puigdemont recae en la Generalitat de Cataluña y que «no se le puede imputar ninguna al Gobierno de España».

«Quien sí tenía acceso a Puigdemont, y de hecho, bueno, estuvo rodeado de Mossos durante buena parte de su acto en Barcelona, era la Generalitat, y por tanto, ahí recaen las responsabilidades. Yo creo que no se le puede imputar ninguna al Gobierno de España», ha sostenido en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

El ministro ha subrayado que «la responsabilidad de todo el mecanismo de seguridad que se habilitó es de la Generalitat y de sus Mossos d'Esquadra».

No se puede controlar la frontera con Francia

«Porque se habla del Estado, pero es que el Estado lo único que tiene en este momento en Cataluña es el control de fronteras y, claro, estamos en un país que está en el espacio Schengen con Francia y, por tanto, los desplazamientos entre fronteras, entre Francia y España, son desplazamientos completamente libres», ha añadido.

Según Puente, controlar la entrada de una persona como Puigdemont en España a través de la Guardia Civil era, por tanto, «muy complicado».

Al ser preguntado por cómo tildaría lo ocurrido el pasado jueves, el titular de Transportes ha preferido no calificarlo, si bien ha recordado que el responsable de los Mossos habló de una actuación «más a lo Jimmy Jump que de un presidente de la Generalitat».

«Sinceramente, esto al final no es más que ruido. No creo que beneficie al propio protagonista ni a Junts. Yo creo que Junts es un partido que necesita redefinir su estrategia, no puede ser que en Cataluña el partido, digamos, que más ha pesado en la historia de la comunidad autónoma esté ahora al margen de los procesos de toma de decisiones, que no vaya a pesar prácticamente en el futuro inmediato de Cataluña, esté fuera del gobierno y que sigan en esta estrategia», ha criticado.

Anima a Junts a cambiar de estrategia

Puente, no obstante, se ha mostrado convencido de que Junts variará la estrategia y pasará a ser un partido, «como ha sido, práctico, que toma decisiones que tienen trascendencia en la vida diaria de los catalanes»: «Creo que ese es el único camino posible».

Sobre si cree que el partido de Puigdemont continuará apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez, el ministro ha indicado que cree que Junts «va a seguir respaldando algunas cosas y otras no lo hará porque no coinciden con sus planteamientos políticos».