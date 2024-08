El PP pide explicaciones a Pedro Sánchez por el millonario patrimonio de su hermano

Los agentes de la UCO durante el registro en la Diputación de Badajoz en el marco del proceso que se sigue contra el hermano de Pedro Sánchez Andrés Rodríguez | EUROPAPRESS

El PP exigió este miércoles al Gobierno que actúe «ante el espectacular incremento de los bienes del hermano del presidente del Ejecutivo, David Sánchez», quien es «incapaz de justificar el patrimonio de 1,7 millones de euros». Cualquier irregularidad exigiría, según las fuentes del PP, «la devolución a Hacienda del dinero obtenido de manera ilegal». «Lo que es de los españoles corresponde a los españoles, no a David Sánchez por ser hermano del presidente del Gobierno», afirman estas fuentes, que aseguran que David Sánchez, «tributa en Portugal a pesar de tener su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz» y está siendo investigado por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social.

Aseguran los populares que la jueza que instruye el caso de David Sánchez ha reforzado su investigación «sobre el presunto dedazo por el cual el hermano del presidente consiguió en 2017 la plaza de alto cargo en la Diputación de Badajoz». «El Gobierno sigue cercado por la corrupción, que invade la esfera personal y familiar de Pedro Sánchez, quien sigue escondido y se niega a dar explicaciones a la justicia, al parlamento y a la opinión pública», afirma el PP. Según los populares, todo lo que está sucediendo «no solo con el hermano de Sánchez, sino también con su mujer, es gravísimo y no tiene precedentes». Frente a ello, insisten en que Sánchez «no puede seguir agazapado, pasando sus vacaciones como si no ocurriera nada, ante la presunta corrupción que salpica a su partido, a su Gobierno y a su entorno».

El PP acusa a Sánchez de usar las dependencias de la Moncloa «para mantener encuentros con el empresario que acabó recibiendo contratos públicos de su Gobierno, después de que Begoña Gómez lo recomendara». A su juicio, «es difícil encontrar un caso parecido que defina mejor el tráfico de influencias» porque «no hay mejor negocio en este país que ser familia del presidente del Gobierno».

La jueza desestima el recurso

El juzgado de Badajoz que investiga la denuncia contra David Sánchez desestimó este miércoles la petición de anulación de la investigación de los correos electrónicos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Diputación de Badajoz. La UCO registró el pasado 10 de julio la institución provincial en relación con el caso abierto tras la denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias contra el hermano de Pedro Sánchez, director de la Oficina de Artes Escénicas de Diputación de Badajoz, por los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.

El abogado de David Sánchez había pedido la anulación de este procedimiento al entender que la interceptación de los correos lesionaba el secreto de las comunicaciones. En un auto, la jueza considera que «la afectación al derecho del entorno digital de los afectados es mínima, pues únicamente afecta a las comunicaciones realizadas como consecuencia del desempeño de su función laboral y con respecto a un procedimiento concreto».