Cuatro federaciones socialistas reclaman a Sánchez una reunión de líderes territoriales

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. PSOE DE EXTREMADURA | EUROPAPRESS

El PSOE anda revuelto. Al preacuerdo alcanzado entre ERC y PSC para investir presidente de la Generalitat a Salvador Illa le salen cada hora que pasa más detractores. A las esperadas discrepancias del castellanomanchego Emiliano García-Page y del secretario general de los socialistas aragoneses, Francisco Javier Lambán, se sumaron este jueves otros barones del partido desde Asturias, Madrid, Castilla y León y Extremadura.

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, pidió a Pedro Sánchez que convoque el consejo de política federal, integrado por los secretarios generales regionales, para definir una postura sobre la financiación autonómica. A esa reclamación se sumaron Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía. Argumenta Gallardo que «es lo mejor para el partido y para España» que se proceda como se hizo con la Declaración de Granada en el 2013 y posteriormente con la de Barcelona. Ambos documentos recogen la creación de una mesa de negociación para diseñar un sistema de financiación autonómico «más justo y equitativo».

La llave de la caja

Aunque admitió que no hay un documento «oficial» sobre el pacto, ya que el conocido ha sido facilitado por ERC y no está firmado, él defiende que «la llave de la caja la tiene que tener siempre el Estado» porque si cada comunidad tiene «una copia, al final cada uno meteremos la mano en la caja, no en función de nuestras necesidades, sino en función de las oportunidades». «Estaremos radicalmente en contra de cualquier sistema de financiación que implique la desigualdad entre los españoles», insistió. «Los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios», resumió de modo gráfico.

Desde Asturias, el Gobierno de Adrián Barbón advirtió que adoptará las medidas necesarias para defender el modelo de «multilateralidad» y «régimen común». El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, observó que el preacuerdo ERC-PSC «incluye una suerte de concierto fiscal para Cataluña» y el Ejecutivo asturiano rechaza que cualquier comunidad abandone el régimen común. «Hay que entender que un concierto fiscal supone una merma de los recursos del Estado», expuso.

Desde Castilla y León, Luis Tudanca manifestó que no defenderá una «quiebra» de la «igualdad» y «solidaridad». «No podemos coser la unidad territorial de este país por un lado, descosiéndola por el otro», resumió, para añadir que desde su comunidad «no» van a «tolerar ni a defender que haya un sistema singular que perjudique sus intereses».

La ejecutiva federal del PSOE celebrada el martes sí brindó su apoyo al preacuerdo. Este jueves, ante las críticas de la mayoría de líderes territoriales, se echó mano de los delegados del Gobierno en Madrid y en el País Vasco para defender el pacto. Francisco Martín habló de «un paso adelante para Cataluña y España», y criticó al candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, por mostrarse en contra del acuerdo. Mientras, la vasca Marisol Garmendia opinó que el pacto puede «poner punto y final al procés». Y recordó que Aznar «puso encima de la mesa una financiación singular para Cataluña» y «transfirió hasta el 30 % de la gestión del IRPF».