La asociación mayoritaria de jueces denuncia ante la UE «los ataques» al juez Peinado mientras Marlaska le acusa de «retorcer la ley»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. JESÚS HELLÍN | Europa Press

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha denunciado ante la Unión Europea (UE) «los ataques» contra el juez Juan Carlos Peinado como consecuencia de la causa en la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para ello ha remitido este lunes una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, «alertando de los ataques que se están vertiendo contra el magistrado como consecuencia de la instrucción de unas diligencias en las que aparece como investigada Begoña Gómez» por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, informa la APM.

«Siempre hemos entendido que las resoluciones judiciales están sujetas a crítica, que la libertad de expresión es necesaria y enriquece el debate de la ciudadanía y su formación en valores democráticos», aclara la asociación.

Pero advierte de que «lo que está sucediendo en las últimas semanas excede de lo asumible en una democracia plena, donde debe existir un respeto a la independencia judicial y a las actuaciones de los jueces, debiendo evitarse por parte del Ejecutivo y del legislativo socavar la confianza de los ciudadanos en el poder judicial».

Añade que «así lo ha recordado la propia Comisión Europea en el informe sobre la situación del Estado de derecho en España conocido la pasada semana».

«Nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes para cuestionar las decisiones judiciales pudiendo interponerse por quienes son parte en el procedimiento los recursos que estimen oportunos si entienden que una resolución no es ajustada a derecho», agrega.

La APM recalca que «lo que no cabe ni puede admitirse en modo alguno es el ataque personal al juez, incluso a su familia, las acusaciones veladas de prevaricación o el intento de darle instrucciones sobre qué decisiones debe adoptar en el procedimiento, indicando que procede el archivo o que aquí no hay nada de nada».

«Esperamos que estos ataques injustificados y estas críticas furibundas cesen y confiamos en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ahora comienza su andadura, cumpliendo su papel constitucional, defienda y ampare a los jueces en su independencia», concluye la APM.

Marlaska contra Peinado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado al juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a Begoña Gómez, de «retorcer la ley» por citar de forma presencial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no permitirle declarar por escrito, y ha calificado la investigación de «prospectiva».

Así lo ha expuesto este lunes a los medios de comunicación, después de que haya trascendido que la Fiscalía va a recurrir la negativa del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de que Sánchez testifique por escrito con el argumento de que le pretende interrogar en calidad de marido de la investigada y no por hechos que haya conocido por razón de su cargo.

«Es obvio y notorio que es presidente del Gobierno las 24 horas, los 7 días, desde que es votado por las Cortes Generales», ha indicado Grande-Marlaska antes de participar en una reunión para abordar la Operación Paso del Estrecho.

El estatus de presidente del Gobierno, ha puntualizado, es un estatus «inescindible» y por lo tanto pretender que testifique como marido de Begoña Gómez es «absolutamente improcedente».

«En caso de que esa declaración tuviera que tener lugar, que yo también entiendo que es innecesaria, no hay duda jurídica alguna de que debería ser por escrito. Todo lo que no sea eso, y lo digo claramente, es retorcer la ley con un propósito que no es el de la aplicación de la ley en un Estado de derecho», ha sentenciado.

Sobre la investigación que ha llevado a cabo el magistrado hasta ahora, el ministro del Interior la ha considerado «prospectiva» y el «paradigma de lo que no debe ser una instrucción judicial» al carecer de un «objetivo de investigación cierto y concreto».

A la espera de conocer el recorrido de los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa, está previsto que este martes el juez Peinado se desplace hasta el palacio de la Moncloa para tomarle declaración en calidad de testigo en la causa en la que investiga a Begoña Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.