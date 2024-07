Tezanos acusa al PP de recuperar procedimientos de «la Inquisición» por la comisión de investigación en el Senado

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos. Kiko Huesca | EFE

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha asegurado que este organismo es «transparente» y que «nunca ha falsificado un dato», por lo que explicará «con mucho gusto» todo lo que se le pida en la comisión de investigación que se abrirá en el Senado sobre su gestión, aunque ha acusado al PP de utilizar «procedimientos políticos y organizativos que responden al esquema de la Inquisición».

«Hay un partido en España, que es el Partido Popular, que está redescubriendo la Inquisición Española. No es una broma», ha dicho este jueves después de que ayer la Cámara Alta aprobara abrir esa investigación solicitada por el PP, con el apoyo de partidos como Vox o Junts, a través de una iniciativa de algo más de cinco páginas que el presidente del CIS ha dicho que se ha leído «con mucho detalle» y ha identificado en ella «21 errores». «Lo llamo errores por no hablar de mentiras», ha apostillado.

Tezanos ha abordado este asunto en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde esta semana dirige uno de sus Cursos de Verano y ha aprovechado para reaccionar y defender que el CIS «no es una asociación de adivinos» sino que hace estimaciones de voto, señalando que ha estimado los resultados en 37 de los 40 procesos electorales estudiados desde que preside la entidad.

Trastoca Estado de Derecho

Y ha sostenido que «todo lo que se hace en el CIS es transparente» y que se trabaja «con máximo rigor», por lo que cree que no es necesario abrir una investigación que, además, considera que «trastoca el Estado de Derecho» y la división de poderes, respecto a lo que ha señalado que, si ven alguna ilegalidad, a quien corresponde investigar es a la Justicia.

Además, ha criticado que se haya abierto la comisión «para ver qué ocurre en el CIS», como cuando se «hacía una inquisición» y no se sabía «sobre qué». No obstante, tras detectar en la iniciativa del PP «21 cosas que dice no son ciertas», entiende que debe «dedicar el tiempo que haga falta a hacer pedagogía».

Por tanto, como ya ha comparecido en el Congreso «todas las veces» que ha sido convocado «con mucho gusto», lo hará igualmente en el Senado, donde espera que le dejen «hablar con libertad» y le den «el tiempo suficiente» para explicarse. «Vamos a ver si encuentran algo».

No obstante, ha cuestionado si España «no tiene problemas importantísimos en este momento» como para dedicar el Pleno del Senado a este asunto. A su juicio, lo que parece es «que hay un malestar porque no les dan bien las encuestas del CIS». «A mí me ha llamado gente de partidos políticos a pedirme determinado número de diputados. Y los diputados yo no los doy, son los que salen en las encuestas», pero «se han enfadado conmigo y algunos me han amenazado», ha confesado.

Al hilo, ha señalado que si el CIS hubiera manipulado los datos en la última campaña electoral, «en este momento en la Moncloa estaría un señor que se llama Feijoo». Sin embargo, «daba como primera fuerza al PP» pero «no salían con escaños suficientes como para poder gobernar, que fue lo que ocurrió».

En este punto ha advertido que los datos que utilizan tienen un valor «muy relativo» ya que generalmente diez días antes de acudir a las urnas, cuando salen las encuestas, más del 30 % de los ciudadanos aún no han decidido su voto. «Yo siempre sigo a decir una cosa que llama la atención: no se crean las encuestas».

Por eso ha explicado que, pese a que muchos critican que «el CIS de Tezanos nunca acierta», su objetivo «no es acertar», aunque ha puesto como ejemplo varios resultados en los que sí lo ha hecho. Además, ha negado que, como se le acusa, se «sobreestime el voto del PSOE». «Es mentira».

Tezanos ha defendido que «nunca ha falsificado un dato» porque «es como jugar a los solitarios y hacerte trampas. Me parece absurdo», aunque achaca las críticas a que «pensaban que el Gobierno de Pedro Sánchez iba a elegir a un catedrático afín al PP, como hacía él cuando gobernaba».

Además, considera que las críticas se deben a que en la actualidad «hay mucha atención al CIS, del orden de diez veces mas de la que tenía antes», y por ello «hay un miedo atroz».