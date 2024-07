Feijoo, sobre la salida de Vox de cinco Gobiernos autonómicos: «Se han pasado de frenada y han descarrilado»

Feijoo, líder del PP, en la rueda de prensa sobre la ruptura con Vox. Borja Sánchez-Trillo | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha arremetido duramente contra Vox este viernes por su «disparatado movimiento» de romper los pactos autonómicos con el PP, pero le ha pedido que «no entorpezca la gobernabilidad en las comunidades» ni «tampoco el cambio político en España porque es imparable».

«Allá Vox y su disparatado movimiento que impone a sus cargos en cinco comunidades autónomas. No han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. Pero a nosotros eso no nos va a hacer desviar ni un milímetro la atención», ha declarado, para señalar que este paso de Vox no les «desvía» de su objetivo de servir a los españoles y de seguir «ofreciendo una alternativa sólida y útil al actual gobierno de España».

El PP gana imagen de moderación y Vox pierde cargos y visibilidad pública Gonzalo Bareño

Así se ha pronunciado en una comparecencia ante los medios después de que este jueves la dirección nacional del Vox acordase romper los pactos autonómicos con Vox en cinco comunidades y pasar a la oposición escudándose en el sí del PP al reparto de menores migrantes. El presidente de Vox, Santiago Abascal, culpó directamente a Feijoo de esa decisión y habló de «estafa».

El PP remodela sus Gobiernos autonómicos tras la salida de los consejeros de Vox La Voz

Remodelación de los Gobiernos autonómicos del PP tras su ruptura Vox

La ruptura de Vox de las cinco coaliciones de Gobierno que mantenía hasta ahora con los populares obliga a los dirigentes de Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura a realizar cambios en sus gabinetes que quedan en minoría.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, que fue designado por Vox en virtud del acuerdo de gobierno que mantenían, continuará en este puesto, después de que este le haya «transmitido su firme voluntad de seguir sirviendo a los extremeños al frente de la consejería», algo que ha calificado de «un paso valiente y comprometido».

Guardiola se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa este viernes en Mérida, acompañada del consejero de Vox en su ejecutivo, Ignacio Higuero, tras la decisión de Vox de romper con los pactos de gobierno que mantenían en Extremadura y otras comunidades autónomas.

Feijoo, sobre la salida de Vox de cinco Gobiernos autonómicos: «Se han pasado de frenada y han descarrilado» La Voz

En su intervención, la presidenta extremeña ha considerado que la ruptura que anunció Vox este pasado jueves «nada tiene que ver con ninguna de las 60 medidas» que firmaron hace un año, en el que no se contemplaban aspectos relacionados con la migración, por lo que «los extremeños lo que merecen son explicaciones y garantías, y hasta el momento Vox no ha dado ninguna explicación lógica, ni creo que pueda darla, porque no existe», ha dicho.

La presidenta de la Junta de Extremadura ha señalado que tras esta ruptura con Vox, las medidas que se contemplaban en el acuerdo de gobernabilidad «decaen», por lo que se va «a centrar en el programa de gobierno del PP porque ahora mismo estamos gobernando en solitario», aunque siempre lo hará «tendiendo la mano al resto de grupos para poder llegar a acuerdos».

Por su parte, Higuero, ha anunciado que se dará de baja en su partido la próxima semana. Ha apuntado que, si bien entiende el «giro» que ha tomado Vox, él no lo comparte.

«Entiendo el giro que ha tomado Vox pero no lo comparto y no lo puedo defender. Yo me uní a este proyecto, el proyecto era defender a Extremadura, que Extremadura avanzara, sacar a Extremadura de esas políticas de izquierda que nos tenían absolutamente en la última cola de todo. El proyecto era muy bonito, ilusionante, y yo me metí para defender a los extremeños y a Extremadura», ha esgrimido.

Barbón, ante la ruptura de Vox y PP: «La extrema derecha nunca debería haber formado parte de gobiernos autonómicos y locales» la voz

Cambios en Castilla y León

El hasta ahora vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha anunciado este viernes por carta en mano que ya ha presentado la dimisión de su cargo y ha indicado que espera que los otros tres consejeros de Vox en la comunidad «renuncien también», aunque esta es una decisión «personal».

Así lo ha explicado García-Gallardo, que a partir de ahora asumirá la portavocía del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes, en respuesta a los medios de comunicación que han seguido la rueda de prensa en la que ha anunciado que ha presentado su dimisión como vicepresidente de Castilla y León en una carta que ha entregado en mano al presidente Alfonso Fernández Mañueco.

En una rueda de prensa después de aceptar su dimisión, Fernández Mañueco ha anunciado una reestructuración de su Gobierno, con la eliminación de la vicepresidencia, que asumirá la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, y la entrada de dos nuevas caras al Ejecutivo autonómico.

Además, ha cesado a los consejeros de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Industria, Comercio y Empleo, ambos de Vox, pero ha mantenido al de Cultura, Turismo y Deporte, un perfil independiente, por contar con su «confianza personal».

Rueda se muestra «orgulloso» del PP por la decisión tomada frente a Vox sobre la inmigración D. Vázquez

Vox en la Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha reducido de diez a nueve el número de Consejerías de su gobierno tras la salida «unilateral» de Vox del ejecutivo, ha nombrado a los sustitutos de los tres consejeros de Vox y ha eliminado la vicepresidencia de Vicente Barrera (Vox).

La única vicepresidencia del Gobierno valenciano será de la Susana Camarero, hasta ahora vicepresidenta segunda, y las competencias que tenía Vox quedan en el PP: Justicia e Interior la desempeñará Salomé Pradas, Agricultura y Agua, Miguel Barrachina (portavoz del PP en Las Cortes), Cultura pasa a Educación y Deporte se pasa a Presidencia. Medio Ambiente, que desempeñaba Salomé Pradas, será dirigida por Vicente Martínez Mus.

Mazón ha recalcado en una rueda de prensa que la salida de Vox de su gobierno ha sido adoptada de manera unilateral y «desde fuera de la Comunidad Valenciana», y ha tenido palabras de agradecimiento para los ya tres exconsejeros de Vox, en especial para Vicente Barrera, al que ha calificado como amigo.

El PP gana imagen de moderación y Vox pierde cargos y visibilidad pública Gonzalo Bareño

Abascal amenaza ahora los pactos con el PP en ayuntamientos

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este viernes al PP de que también romperán los pactos de gobierno en los ayuntamientos si «colaboran activamente» en el reparto de menores migrantes no acompañados, después de que la Ejecutiva haya decidido salir de los ejecutivos regionales tras el visto bueno del PP a la acogida de estos menores, una línea roja para Vox.

En una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press, Abascal ha explicado que los ayuntamientos han quedado excluidos de la ruptura de los pactos suscritos tras las elecciones del 28M porque el reparto de menores migrantes «no afecta directamente» a los consistorios.

Pero, «si los ayuntamientos empiezan a colaborar de manera activa con el reparto de menas», Vox «tendrá que salir» también, ha avisado Abascal. El líder de Vox ha querido matizar que la advertencia excluye a los que «no les quede otro remedio porque se los coloca (a los menores) la comunidad autónoma».

Buxadé critica a Ignacio Higuero: «Se apega al sillón»

El líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha cargado contra el consejero de la formación que no ha dejado el cargo en el Gobierno de Extremadura, Ignacio Higuero, asegurando que «se apega al sillón» y no se ha unido a la «defensa de los principios y de las políticas» del partido, si bien ha demostrado «comprensión desde el punto de vista personal».

«Él se quiere quedar como consejero y por tanto se apega al sillón, se apega a la posición de poder como consejero, pero repito que lo entiendo y lo entendemos todos en el Comité Ejecutivo Nacional ayer mismo», ha explicado el dirigente de Vox en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la decisión del consejero que designaron en Extremadura de desobedecer a su partido.

Buxadé ha asegurado que Higuero ya no forma parte de Vox «porque Vox no está en esos gobiernos con el PP», dado que para el partido dirigido por Santiago Abascal «la política inmigratoria en España no la puede dictar (Pedro) Sánchez». «Sánchez y Von der Leyen le dictan la política inmigratoria a Feijoo, y este la impone a los presidentes regionales de los gobiernos de coalición del Partido Popular», ha agregado.

Ignacio Higuero, que fue designado por Vox en virtud del acuerdo de gobierno que mantenían PP y Vox en Extremadura, continuará en el puesto de consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, después de transmitirle a la presidenta extremeña, María Guardiola, «su firme voluntad de seguir sirviendo a los extremeños al frente de la Consejería», algo valorado por la dirigente ´popular´ como «un paso valiente y comprometido».