Feijoo: «Si Begoña Gómez no tiene nada que ocultar no entiendo por qué no declaró»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en un momento del debate en el Congreso. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha señalado que si Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene nada que ocultar, no entiende por qué no declaró el pasado viernes «salvo que persiga desprestigiar al juez».

En una entrevista a El Español, Feijoo ve una «falta de respeto al sistema judicial» que Gómez no declarara ante el juez tras ser llamada como investigada por presunto tráfico de influencias en relación a varios contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés.

El líder del PP ha insistido en que «cuando el entorno del presidente del Gobierno está siendo investigado por corrupción, el problema es del presidente del Gobierno» y ha vuelto a asegurar que si él se viera en una situación como en la que se encuentra Sánchez dimitiría.

«Pedro Sánchez ha amnistiado a (Carles) Puigdemont con una ley y a los de los ERE con el Constitucional», ha indicado además Feijoo, para quien cuatro magistrados de este tribunal debieron haberse abstenido en las decisiones que afectan al caso, la última de las cuales exonera del delito de malversación para dos exconsejeros del Gobierno andaluz.

Sobre Francia, donde hoy se celebra la segunda vuelta de las elecciones legislativas, ha señalado que lo que ocurre en el país vecino no puede ocurrir en España por la fortaleza del Partido Popular, con el segundo mejor resultado de la Unión Europea. «¿Qué podemos extraer? hay que evitar los extremos. Para eso hay que liderar la alternativa a la izquierda populista y, honradamente, creo que el PP, en los últimos dos años, lo está haciendo».