El supuesto uso privado del «software» de la Complutense abre un nuevo frente a Begoña Gómez

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, durante la presentación en diciembre del segundo libro del presidente del Gobierno

El supuesto uso privado que Begoña Gómez está haciendo en su nueva empresa de consultoría Transforma TSC del software que la Universidad Complutense de Madrid implementó para su máster público ha abierto un nuevo frente legal a la mujer de Pedro Sánchez. La propia universidad ha abierto ya una investigación interna para determinar si efectivamente Transforma TSC, tal y como anuncia en su web, ofrece ese software, que presenta expresamente como propio, a las pymes para conseguir «informes de impacto social y medioambiental» de sus firmas.

Ese software -por el que la Complutense pagó 60.500 euros (incluidos impuestos) a Deloitte Consulting solo una semana antes de que el 21 de noviembre del año pasado Gómez registrara su empresa - está perfectamente operativo. Es más, a esta herramienta -cuya puesta en marcha negoció la propia investigada- fuera del mundo académico solo se puede acceder desde la web de esa compañía, creada con un capital social de 3.000 euros, que no tiene trabajadores, que tiene su sede en el piso familiar de Pozuelo de Alarcón de la familia Sánchez-Gómez y de la que la mujer del presidente es la administradora y socia única. En el Registro Mercantil sobre Transforma TSC, la universidad pública madrileña no figura por ningún lado.

A ese software pagado de propiedad de la Complutense según fuentes académicas- están accediendo personas ajenas a la universidad, pues la propia Gómez, durante varios talleres de la Cámara de Comercio de España en diversos puntos del país en los que ella misma presentó esta herramienta durante el pasado invierno, dio acceso gratuito ese sistema.

La web de la empresa Transforma TSC (siglas que corresponden a Transformación Social Competitiva) desde la que se promociona «nuestro software» tiene un dominio org., típico de las organizaciones no gubernamentales, lo que podría llevar a confusión con el máster pública del que es codirectora, a pesar de no ser licenciada, que se llama de «Transformación Social Competitiva».

Informe al juzgado

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en su informe remitido al Juzgado Central de Instrucción 41 de Madrid en el marco de la investigación contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y delitos de corrupción en el sector privado, ya alertó al juez de Juan Carlos Peinado de lo llamativo que resultaba «que el objeto y denominación de esta empresa -Transformación Social Competitiva- coincida con el título del máster de la UCM del que Begoña Gómez es codirectora».

El instituto armado insistió en su atestado al juzgado que en el que «objeto social» de Transforma TSC estará «íntimamente relacionado con las labores docentes que Gómez habría desempeñado en la UCM». No obstante, la UCO, a pesar de realizar un informe de más de un centenar de páginas y de alertar de esas coincidencias, no investigó si la empresa de la mujer del presidente estaba usando como propio el software de la universidad pública madrileña. Fuentes de la investigación justifican que no se ahondara sobre este asunto por el hecho de que cuando se elaboró el informe no se conocía que la recién nacida empresa de Gómez estaba ofreciendo como propia a las pymes esa herramienta de la Complutense.