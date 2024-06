El PSOE se apunta a la estrategia del «lawfare»

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. ALBERTO ORTEGA | EUROPA PRESS

El PSOE siguió este miércoles una estrategia similar a la de los independentistas catalanes, que denuncian la existencia de lawfare o guerra judicial contra ellos. Tras la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que mostraba su «extrañeza» por el hecho de que el juez haya decidido llamar como investigada a Begoña Gómez en plena campaña electoral, en lugar de esperar a que se celebren las elecciones europeas, varios miembros del Gobierno secundaron esa tesis.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sostuvo también que el proceso que se está siguiendo contra Begoña Gómez «está resultando claramente extraño y burdo», cuando «lo único que hay» en este caso «es una denuncia que se basa en bulos y en falsedades de un grupo de la ultraderecha como es Manos Limpias».

A la pregunta de si cree que el juez Juan Carlos Peinado está alterando con su actuación los resultados de las elecciones europeas de este fin de semana, Alegría respondió que quiere ser «absolutamente cautelosa y prudente, y sobre todo respetuosa con la división de poderes, y por tanto con el poder judicial».

Pero a continuación insistió en que «todo este proceso está resultando claramente extraño y burdo, porque hay una norma, una ley no escrita» que está «avalada por el Tribunal Supremo», acerca de que «no se dictan cuestiones judiciales en procesos electorales para no poder alterar los posibles resultados electorales». Y, sin embargo, sostuvo, «en esta ocasión no se ha respetado».

«Que nos enteremos de estas informaciones a través de los medios de comunicación a cuatro o cinco días de unas elecciones europeas es muy extraño», dijo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, consideró también que la citación como investigada de Begoña Gómez «solo se puede interpretar en clave electoral». «No cabe otra interpretación», dijo sobre la actuación del juez. Puente afirmó que llamar a declarar como investigada a Begoña Gómez «carece de lógica procesal».

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, criticó al juez Juan Carlos Peinado por citar a declarar a Begoña Gómez, lo que, según afirmó, es un «caso paradigmático» ya que «puede afectar directa o indirectamente» a las elecciones europeas del domingo. «He ejercido la jurisdicción durante más de 30 años y puedo hablar con algo de criterio», añadió Marlaska.