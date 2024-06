El juez del caso Begoña Gómez abre una pieza sobre el uso de fondos europeos

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en Madrid. Rodrigo Jiménez Efe

Los problemas judiciales para Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acumulan. A su citación como imputada en el caso que investiga un presunto conflicto de intereses por redactar cartas de recomendación a una empresa que luego recibió adjudicaciones millonarias por parte del Gobierno, se suma la apertura de una pieza separada por parte del juez Carlos Peinado, que admitió la denuncia contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esa pieza separada se abre tras recibir un escrito de la Fiscalía Europea que ya el pasado 26 de abril le preguntó si el procedimiento que sigue contra Begoña Gómez afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.

El órgano comunitario pidió que se le informase si en la causa «estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de negocios The Valley», propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, beneficiario de las cartas de recomendación de Gómez.

Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaban que la Fiscalía Europea «podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia» para investigar dichos contratos, por lo que solicitaban al juzgado que le remitiese la documentación oportuna. El juez respondió diciendo que sí constan «procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros, a la UTE compuesta por las entidades Innova Next SLU —propiedad del empresario del Grupo Barrabés—, y la escuela de negocios The Valley». Peinado no se pronunció sobre la competencia de la investigación en lo relativo a los contratos con fondos europeos, ya que es la propia Fiscalía Europea la que tiene que determinarlo.

Además, el diario El Mundo publicó este miércoles que Gómez ha contado con la colaboración y el apoyo de una treintena de empresas e instituciones para sacar adelante su máster en la Universidad Complutense, entre ellas sociedades estatales y reguladas. En los folletos de promoción de su máster y en la propia página web de la cátedra que dirige Gómez se muestra a esas empresas que han colaborado económicamente. Entre ellas está Correos. Las empresas participan con patrocinios o donaciones en especie y también de forma indirecta sufragando la matrícula que asciende a 7.000 euros por cada alumno.

Donación del «software»

Entre las empresas que habrían accedido a la petición de fondos por parte de Begoña Gómez se encuentran Telefónica, Google y Minsait (Indra), que son los que donaron a la Universidad Complutense el software de la plataforma para pymes que posteriormente Gómez registró a su nombre. La mujer de Sánchez logró también el apoyo del organismo de la ONU Pacto Mundial, que, según un portavoz citado por el diario, suministró material formativo a la cátedra desconociendo que la marca de la plataforma estaba registrada a nombre de Gómez.

En el plano de sufragar la matrícula de alumnos figuran grandes empresas reguladas como Cepsa, Iberdrola, Iberia, Acciona y Acciona Energía Además de Correos, empresa de propiedad estatal, figura también Redeia, cuyo principal accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

Este miércoles, la a exconsejera delegada de la empresa Wakalua Hub —filial de Globalia— Leticia Lauffer admitió varios encuentros con Begoña Gómez. Aseguró que solo se abonaron 1.700 euros de los 40.000 euros del patrocinio al IE África Center, menos del 5 %.