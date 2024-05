El Congreso aprueba la ley de amnistía, que finaliza su periplo parlamentario

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián conversa con el del PSOE en el Congreso, Patxi López Efe | EFE

La ley de amnistía finalizó esta mañana su periplo parlamentario. No hubo sorpresas y la norma de gracia fue aprobada por 177 a favor y 172 en contra. El PSOE contó con el apoyo de todos sus socios habituales. Refrendaron la norma los partidos independentistas catalanes, ERC y Junts, ademas del PNV, Bildu, BNG, Sumar y Podemos, aunque Martina Velarde, diputada de esta última formación, no votó. También el exministro Ábalos, ahora en el grupo mixto tras estallar el caso Koldo, apoyó el texto. La norma no será publicada de forma inmediata en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la previsión es que pueda hacerse a partir de la próxima semana, según han informado a Efe fuentes del Gobierno.

Los independentistas catalanes ven en el aprobación de esta norma un triunfo personal. «Esta amnistía no es clemencia, es una victoria», sostuvo la portavoz de Junts, Mirian Nogueras. «Hoy es un día histórico porque estamos ante la primera derrota del régimen del 78», afirmó Gabriel Rufián, que regresó al discurso de otoño del 2017. El portavoz republicano ha dado las gracias a todos los que en aquellos días, incluido Puigdemont, impulsaron el referendo ilegal del 1 de octubre y la fallida declaración de independencia. «La siguiente parada es el referendo», afirmó el republicano.

«Es el mayor acto de corrupción política que se ha cometido en España desde 1978», dijo Santiago Abascal sobre la amnistía en el inicio de su intervención. Más allá de las críticas al PSOE y sus socios, el líder de Vox recrudeció su discurso contra el PP, al que acusó de no haber puesto todas las trabas necesarias al Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Senado.

«¿Cuánto valemos los españoles para Pedro Sánchez? Ya lo sabemos, siete votos», dijo el líder del PP en su intervención. «No es un buen día para la democracia», manifestó el líder de los populares. Feijoo concluyó su discurso asegurando que este pleno supone el «acta de defunción del PSOE». Un mensaje que en Génova han repetido de forma insistente los últimos meses, el de que nadie en Ferraz es «consciente» del daño que la amnistía hará a los socialistas una vez pase la etapa de Pedro Sánchez al frente del partido. Feijoo también se ha dirigido a la bancada de Junts y a su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, para afirmar que es el día de «su victoria». «El 1,6 % de los españoles le ha ganado al resto. ¿Saben por qué? Por la ambición de un solo hombre», ha afirmado Feijoo refiriéndose a Pedro Sánchez.

La Comunidad de Madrid presentará «ya mismo» un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía La Voz

Los beneficiados

La segunda ley de amnistía de la democracia (la primera fue la de 1977, otras tres fueron de carácter fiscal) afecta a unas 420 personas encausadas por los tribunales a raíz del proceso independentista iniciado en el 2014 y que culminó con la declaración de independencia de octubre del 2017. Aunque tal como la han redactado el PSOE, Esquerra y Junts, la norma debería aplicarse de forma rápida, antes de dos meses.

Más de 400 líderes y activistas del «procés» se beneficiarán de la ley de amnistía Xavier Gual

Partidos independentistas como ERC y formaciones de izquierdas como Podemos han advertido del riesgo de que la ley de amnistía no se aplique en el ámbito judicial tras su aprobación definitiva. «Me preocupa que en un país aparentemente democrático los jueces digan abiertamente, o según qué jueces, que no van a cumplir la ley», dijo Rufián a los medios en los pasillos del Congreso.

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, dijo que la ley de amnistía es el mejor camino para «construir un proyecto común» y poder «terminar con una judicialización de un conflicto que nunca tenía que haber salido de la política».

«Somos conscientes de que ahora vendrá una pugna porque habrá todo un intento de tutelar, de vetar, de cercar o de impedir que lo que hoy el Congreso hace ley acabe convirtiéndose en una realidad y que, por tanto, todos los poderes conservadores harán todo lo que esté en su mano para que la amnistía finalmente no se aplique, pero se aplicará», dijo el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón.

«Aún así, no somos inocentes y somos conscientes de que la aplicación de esta ley va a exigir la unidad de todos los demócratas y yo desde aquí quiero pedir que el bloque plurinacional y progresista se mantenga unido, a diferencia de lo que pasó con la ley del solo sí es sí, frente a esa ofensiva judicial que sin duda va a llegar», ha añadido.

Bronca entre Vox y Sumar

El pleno fue corto, pero con momentos de tensión. La presidenta del Congreso ha reprobado «el espectáculo» y la «mala educación» en la Cámara tras una bronca entre diputados de Vox y de Sumar en el debate de la ley de amnistía por la visita de Santiago Abascal a Israel para reunirse con Benjamín Netayahu tras el ataque a Rafah y el reconocimiento de Palestina.

La visita de Abascal fue criticada por el portavoz de Sumar en el debate, Gerardo Pisarello, y en su turno el presidente de Vox ha censurado las «lágrimas de cocodrilo» de la izquierda por Gaza y los insultos al presidente argentino, Javier Milei, y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Y, aunque Abascal no había mencionado a Pisarello, este pidió la palabra por alusiones y la presidenta le concedió un minuto que el diputado de Sumar aprovechó para identificar a Vox con el neofranquismo, asegurar que no acepta lecciones de «señoritos que siempre han vivido del cuento» y que se reúnen con «el carnicero de Rafah».

Las palabras del diputado de En Comú desataron las protestas de la bancada de Vox y su dirigente José María Figaredo pidió intervenir, pero la presidenta ya no quiso prolongar más la cuestión y se lo negó. Eso desató una bronca en el hemiciclo con cruce de insultos entre diputados de Vox y de Sumar y gritos de «corrupto» y «traidor».

La presidenta tuvo que llamar al orden a varios diputados mientras seguían volando los insultos y el portavoz socialista no podía empezar su discurso. «Intentemos no dar este espectáculo, que la gente no se lo merece -rogaba Armengol-. Esta mala educación no lleva a ningún sitio».

La tempestad amainó en el hemiciclo y el socialista Artemi Rallo pudo empezar a hablar, y en sus primeros minutos llamó «neofascistas» y «filonazis» a los diputados de Vox, lo que desató nuevas protestas, pero ya el Pleno continuó.