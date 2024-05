Óscar Puente recalca que cesará a cualquier cargo del Ministerio implicado en alguna información relevante del caso Koldo

EUROPA PRESS

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha garantizado que destituirá a cualquier cargo del Ministerio que se vea «implicado» en el llamado caso Koldo con alguna información «relevante», si bien asegura no haber examinado todavía el informe de la UCO en el que se menciona al presidente de Adif, Ángel Contreras.

En los pasillos del Congreso, Puente ha sido preguntado por ese informe de la Guardia Civil en el que se dice que Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, trató de reunirse con Contreras porque el empresario Daniel Fernández le pidió que ejerciese «su influencia para la adjudicación de un nuevo contrato ligado» a uno previamente adjudicado por el ente público.

«Ni lo he visto, lo tendré que examinar y haré lo que he venido haciendo en el ministerio desde que estoy en él y desde que afloró el caso Koldo —ha contestado—. Si hay alguna información que tenga relevancia y que implique algún alto cargo o algún cargo del ministerio, será cesado como fue cesado el secretario de puertos del Estado; y si no, no lo haré».

Previamente, durante la sesión de control al Gobierno, el diputado del PP, Elías Bendodo, ha avisado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Ángel Torres, de que tienen a la Guardia Civil, a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía Europea «pisándoles los talones» por el caso Koldo. A Armengol —ha dicho el parlamentario popular— como «avalista» de la trama de las mascarillas, «la que abrió las puertas», y a Torres, como «el máximo cliente autonómico», ya que pagó hasta 12 millones de euros, «pese a colarle mercancía averiada».

Pie de foto. Firma Pie de foto. El PP acusa al ministro Torres de ser el «máximo cliente» de la trama Koldo EUROPA PRESS

Bendodo ha pedido explicaciones al ministro y expresidente de Canarias. El diputado ha acusado al PSOE de esconder a ambos y ha dicho que «no es casualidad» que citasen a Armengol en la comisión de investigación de la trama el día después de las elecciones catalanas y que Torres comparezca el día posterior a los comicios europeos.

El ministro, que no ha contestado a las preguntas de Bendodo, ha pedido al PP que abandone la bronca y realice una oposición responsable y constructiva con propuestas. Torres ha lamentado el «show» permanente del PP y le ha instado a dejar «de estar rascados, como decimos los canarios, por estar en la oposición», a la vez que ha augurado a este partido que si no deponen su actitud «lo volverán a pagar en las urnas».