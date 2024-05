Milei llama a Pedro Sánchez «kirchnerista sin buenos modales» en Stanford

Milei, el miércoles durante su charla en el Hoover Institute de la Universidad de Stanford. DPA vía Europa Press | EUROPAPRESS

El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este miércoles en el Instituto Hoover de la Universidad estadounidense de Stanford (oeste) que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es un «kirchnerista sin buenos modales».

«(...) Tienen a Petro en Colombia; tenían a Castillo en Perú; a López Obrador en México, y creo que ya no me estoy olvidando de ninguno. Y después en España tienen a Pedro Sánchez... que es algo así como un kirchnerista que ya no diría que con buenos modales porque no los tiene», comentó desde la sala de conferencias del edificio David and Joan Traitel.

El comentario del mandatario ultraderechista, que suscitó las risas y aplausos del público en este centro de estudios de políticas públicas dirigido por la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice, llegó durante la introducción de su disertación en la que sostuvo sus ideas liberales y su rechazo al «socialismo de siglo XXI» y a la intervención del Estado en la economía.

Milei comenzó a tener roces con el presidente español cuando en un evento organizado por el partido ultraderechista español Vox, en Madrid, llamó «calaña» a Sánchez y tildó de «corrupta» a su esposa, Begoña Gómez para después negarse a pedir una disculpa por sus palabras y rechazar que hubiera un conflicto diplomático por ello.

Durante su conferencia en Palo Alto, que no contó con acreditación de prensa y a la que se pudo acceder solo por medio de invitación, Milei también aseguró que Europa era la «región del mundo que menos crece».

«Cuando ustedes se ponen a regular (la economía) la contracara es que no van a crecer, ¿Cuál es la región del mundo que menos crece?, Europa, y ¿por qué no crece?, porque están atestados de regulación, se fanatizaron tanto en generar un modelo que se parezca al modelo competitivo que mataron las cuasi-renta, no tienen incentivos a invertir y no hay innovación», dijo.

«No dejemos que estos fatalmente arrogantes nos destruyan la vida con regulaciones, vayamos a una sociedad muchísimo más libre», ahondó.

La charla prevista con una duración de 45 minutos se extendió por más de una hora y entre el público se encontraba el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y la misma Condoleezza Rice, que hizo de anfitriona.

«A mí me pone muy contento cuando aplauden a mi ministro de economía, porque no solamente está haciendo el ajuste más grande de la historia de argentina, sino que es el más grande de la historia de la humanidad por profundidad y cantidad de tiempo», mencionó.

Actualmente Argentina atraviesa una de las peores crisis económicas en décadas, y según datos oficiales, el primer trimestre del año, la actividad económica de Argentina ha acumulado un retroceso del 5,3 %.

El paso de Milei por Hoover es la segunda parada de la cuarta gira que el argentino ha llevado a cabo en EE.UU. desde que tomo posesión el pasado diciembre del 2023.

Tras su ponencia Milei tenía agendada una reunión con el rector de Stanford, Richard Seller; con la directora de la Hoover Institution, la ex secretaria de Estado estadounidense Rice (2005-2009), y con profesores y expertos en política económica.

Por la tarde, Milei mantuvo charlas por separado con los más altos directivos de dos de las empresas más prestigiosas del ámbito tecnológico que tienen sus sedes centrales en los alrededores de San Francisco: Sundar Pichai, de Google, y Timothy Cook, de Apple.

Milei también tenía prevista una aparición como orador de clausura de la Cumbre del Pacífico para el jueves, que fue cancelada tras su aparición en Hoover «debido a un inesperado problema de agenda», según reza el comunicado enviado por el Consejo del Área de la Bahía a los invitados al evento.

La tarde del martes el ejecutivo se reunió con Sam Altman, consejero delegado de la empresa de inteligencia artificial OpenAI, compañía que en el 2022 desarrolló ChatGPT, para hablar sobre las posibilidades que ofrece Argentina en este área.