García Ortiz propone a la fiscal de La Manada como sustituta de Delgado tras la anulación del nombramiento de esta

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado Fernando Alvarado | EFE

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto a la fiscal del Tribunal Supremo (TS) a cargo del caso de La Manada, Isabel Rodríguez Mateo como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del alto tribunal después de que el Gobierno ejecutara la sentencia del propio TS que anuló la designación de Dolores Delgado para dicho cargo.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press han precisado que el fiscal general ha adoptado esta decisión en el marco del Pleno del Consejo Fiscal en el que los vocales electivos de la Asociación de Fiscales (AF) no han participado por considerar que el Supremo resolvió no votar otra vez sino que García Ortiz propusiera un nuevo candidato al Gobierno. Las mismas fuentes han puntualizado, además, que el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) no participó en la votación al apartarse toda vez que su pareja figuraba en la lista de candidatos.

Según dichas fuentes, los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y los vocales natos —la teniente fiscal del Supremo y la inspectora jefe, María Ángeles Sánchez Conde y María Antonia Sanz Gaite, respectivamente— han votado a favor de Rodríguez Mateo. Finalmente, la Fiscalía General ha informado de que García Ortiz ha propuesto para el cargo a Rodríguez Mateo, que actualmente está destinada en la sección penal del Supremo, por su «gran conocimiento técnico» y su «sobresaliente visión de género».

La elegida ingresó en la carrera fiscal en 1985 y en el 2011 fue nombrada Fiscal del Tribunal Supremo, primero en la sección social y, a partir del 2015 en la sección penal. Desde su primer destino en la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa, ha estado también en la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico de Drogas, entre 1998 y el 2005. En ese año fue nombrada Inspectora Fiscal de la Fiscalía General del Estado.

La sentencia del Supremo

El Consejo Fiscal se ha reunido después de que la fiscal jefa inspectora María Antonia Sanz Gaite convocara al órgano consultivo del Ministerio Público «con el fin de dar cumplimiento al trámite de informe» previsto en el Estatuto Orgánico, «en cumplimiento de lo ordenado por la sentencia del 21 de noviembre de la Sala Tercera del Tribunal Supremo».

El pasado 10 de abril el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió la disposición del Gobierno por la que se ejecutó la sentencia que anuló el nombramiento de Delgado como fiscal togada, que supuso su ascenso a la máxima categoría fiscal. Los magistrados derogaron dicha designación al considerar que se produjo con «desviación de poder» por parte del sucesor de Delgado y ahora fiscal general del Estado.

El alto tribunal adoptó tal decisión al estimar en parte el recurso presentado por el que fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda. Además de anular el nombramiento, ordenó retrotraer las actuaciones «al momento inmediatamente anterior a la propuesta del fiscal general del Estado al Consejo de Ministros para la cobertura de la plaza» de fiscal de la Sala Togada del Supremo.

La lista que el Consejo Fiscal ha tenido sobre la mesa este miércoles es la misma que se debatió en el Pleno del 22 de septiembre del 2022. Figuraba el fiscal del Supremo Álvaro Redondo, que se opuso a que el Supremo investigara al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. También constaba el nombre de la fiscal Anticorrupción Teresa Gálvez, conocida por el caso Púnica; del fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que durante años se ha dedicado a causas de ETA; y de la fiscal del Supremo Olga Sánchez, una de las que representó al Ministerio Público en el juicio por los atentados del 11-M.

Asimismo, aspiraba a la plaza el fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda, especialista en lo militar, quien presentó el recurso ante el Supremo para que se anulara el nombramiento de Delgado. En la votación anterior, Rueda se hizo con los seis votos de la Asociación de Fiscales (AF).