Sánchez reivindica que reconocer a Palestina refleja el «rechazo a Hamás» e insiste en que Israel es país amigo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado formalmente el reconocimiento del Estado palestino, que aprobará el Consejo de Ministros, y ha dejado claro que esta «decisión histórica» no va en contra de Israel, un «país amigo» sino que lo que refleja es el «rechazo a Hamás».

En una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, en español e inglés, ha sostenido que no se trata de una «decisión contra nadie», mucho menos Israel, «un pueblo amigo», sino que «refleja nuestro rechazo total a Hamás, una organización terrorista que está en contra de la solución de dos Estados».

Asimismo, ha vuelto a reclamar una vez más un alto el fuego permanente, la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y la liberación de los rehenes que aún siguen en manos de Hamás.

España, que da el paso junto con Irlanda y Noruega, se convierte así en uno de los 146 países de todo el mundo que han reconocido a Palestina como Estado, entre ellos once miembros de la UE.

«El Estado de Palestina debe ser viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital y unificadas bajo el Gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina (...) No reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes», ha explicado.

Un planteamiento que ha recordado que está alineado con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 242 y 338 y con la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea.

Al igual que hizo en su comparecencia en el pleno del Congreso el pasado miércoles, ha subrayado que el reconocimiento de Palestina, que ha calificado de decisión «histórica», no va contra nadie y menos contra Israel. Ha recalcado que Israel es «un pueblo amigo al que -ha dicho- respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible». Además, ha explicado que esta decisión refleja el rechazo frontal y rotundo a Hamás, que ha precisado que rechaza la solución de los dos estados.

En ese momento ha hecho hincapié en que España condenó «desde el primer momento y con toda contundencia los ataques terroristas del 7 de octubre» y que esa condena es «la expresión rotunda de nuestro compromiso absoluto en la lucha contra el terrorismo».

El presidente del Gobierno ha insistido en que reconocer a Palestina, algo que ha recalcado que han hecho ya más de 140 países, tiene el único objetivo de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz.

«No solo es una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina; es además una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz y es la única manera de avanzar hacia la solución que todos reconocemos como la única posible para lograr un futuro de paz, la de un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y en seguridad», ha añadido.

Sánchez ha asegurado que desde mañana mismo España va a concentrar sus esfuerzos en hacer realidad esa solución con tres grandes prioridades. La primera de ellas intentar un alto el fuego permanente, la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás.

Además, apoyará a la Autoridad Nacional Palestina en el proceso de reformas iniciado por su nuevo Gobierno. «La Autoridad Palestina es nuestro socio para la paz y va a necesitar de todo nuestro apoyo», ha subrayado. A ello ha sumado seguir impulsando la cooperación con los socios árabes que también trabajan por la paz y la prosperidad en la región.

En ese contexto ha afirmado que va a seguir aunando esfuerzos para la convocatoria de una Conferencia internacional de paz que haga realidad de una vez por todas la solución de los dos Estados.

«Con el paso que hoy damos, asumimos nuestra responsabilidad en la búsqueda de la paz, de la seguridad, de la prosperidad de todos los pueblos conforme al mandato que establece el preámbulo de la Constitución española. Pero por encima de todo, actuamos conforme a lo que se espera de un gran país como es España», ha recalcado el jefe del Gobierno.

La primera reacción de Israel

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha equiparado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, y con el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «cómplice» en incitar al asesinato de judíos por no cesarla.

En una primera reacción tras el anuncio por parte del presidente del reconocimiento oficial de Palestina como Estado, Katz ha publicado un mensaje en X, antiguo Twitter, en la que presenta un montaje fotográfico de Díaz, Jamenei y Sinwar y subraya que los tres «llaman a la desaparición del Estado de Israel y el establecimiento de un estado terrorista islámico palestino desde el río hasta el mar».

Dirigiéndose expresamente a Sánchez, le remarca que «al no despedir a Yolanda Díaz y anunciar el reconocimiento del Estado palestino, es cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío y de crímenes de guerra».

Katz ya se había pronunciado con dureza contra las palabras de Díaz en los últimos días, después de que la vicepresidenta y líder de Sumar publicara un vídeo en apoyo del reconocimiento del Estado palestino en el que sostenía que «Palestina será libre del río hasta el mar», al interpretar que estaba usando un eslogan que no reconoce a Israel puesto que reclama el territorio que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo.

Khamenei @khamenei_ir, Sinwar y la Vicepresidenta de España @yolanda_diaz_ - llaman a la desaparición del Estado de Israel y el establecimiento de un estado terrorista islámico palestino desde el río hasta el mar.



Presidente @sanchezcastejon - al no despedir a @yolanda_diaz_ y… pic.twitter.com/Gq4mcRlndo — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 28, 2024

Aumento de la tensión con Israel

La respuesta israelí tras el anuncio del miércoles pasado fue prácticamente inmediata: la llamada a consultas de sus embajadores en estos tres países y la convocatoria de sus embajadores en Tel Aviv en el Ministerio de Exteriores.

Los embajadores en Tel Aviv, incluida la española Ana María Salomon, fueron convocados al día siguiente, el jueves, en la sede del Ministerio de Exteriores, donde tuvieron que ver el vídeo del ataque terrorista de Hamás el pasado 7 de octubre contra Israel y, en un gesto inusual en diplomacia, fueron grabados durante la reunión. Asimismo, se les trasladó el mensaje de que el reconocimiento tendría consecuencias «graves».

Entretanto, la relación con España se tensó un poco más que con los otros dos países, como resultado del vídeo publicado por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en el que respaldaba el reconocimiento y sostenía que «Palestina será libre, desde el río hasta el mar», haciéndose eco de un eslogan palestino que no reconoce a Israel ya que incluye el territorio que va desde el río Jordán hasta el Mediterráneo.

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, no dudó en tildar de «antisemitas» las palabras de Díaz y anunció la prohibición de «dar servicio a los palestinos de Cisjordania» por parte del Consulado General en Jerusalén, el encargado hasta ahora de las relaciones con la Autoridad Palestina.

Precisamente, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, había adelantado que el Gobierno no preveía abrir una embajada en Ramala, donde tiene su sede la Autoridad Palestina, sino que iba a seguir gestionando la relación desde el Consulado General en Jerusalén, como hizo en su momento Suecia, el último estado miembro de la UE en reconocer el Estado palestino en 2014.

No ha sido hasta este lunes cuando Israel ha dado más detalles sobre su decisión, que ha trasladado mediante una nota a la Embajada española en Tel Aviv en la que le informa de que la prohibición entrará en vigor el 1 de junio. «Si esta política no es respetada, el Ministerio no dudará en emprender acciones adicionales», ha advertido.

Albares ya anticipó el viernes que habría una respuesta, una vez se conocieran los detalles, pero durante el fin de semana se han sumado una serie de «provocaciones absolutamente injustificadas y absolutamente reprobables» por parte del ministro de Exteriores israelí, en opinión del jefe de la diplomacia española.

Katz publicó el domingo un vídeo en X en el que, intercalando imágenes de dos bailaores de flamenco, se mostraban algunas escenas del ataque del pasado 7 de octubre bajo el titular «Hamás: Gracias España», en línea con otros mensajes similares dirigidos contra Irlanda y Noruega en días anteriores.

Este lunes, el ministro de Exteriores israelí continuó su andanada contra España, con un mensaje en el que, además de anunciar los detalles de la medida contra el Consulado en Jerusalén, advertía de que «los días de la Inquisición han terminado». «El pueblo judío tiene un Estado soberano e independiente, y nadie nos obligará a convertir nuestra religión ni amenazará nuestra existencia: aquellos que nos hacen daño, nosotros les haremos daño en respuesta», amenazó.

Posteriormente, y en un aparente intento de rebajar la tensión, Katz ha publicado otro mensaje con el que ha querido dejar claro que su particular cruzada no es contra los españoles. «El pueblo israelí y el pueblo español son pueblos amigos. No permitiremos que nos separéis ni tú, ni los miembros de tu Gobierno», ha sostenido dirigiéndose a Sánchez y Díaz. También el Ejecutivo español se ha esforzado en la última semana en esgrimir que Israel es un «país amigo».

Entretanto, durante el fin de semana se ha reabierto el debate en España sobre si lo que está llevando a cabo Israel en Gaza es un genocidio. Desde Sumar, tanto su líder como otros miembros del partido así lo han venido sosteniendo, pero en varias entrevistas en la última semana Albares se ha remitido en todo momento a que debe ser la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la que se pronuncie al respecto en el marco de la causa abierta a petición de Sudáfrica. Sin embargo, el sábado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo que lo que está llevando a cabo Israel en Gaza es «un auténtico genocidio», convirtiéndose así en la primera ministra del ala socialista en pronunciarse tan duramente. Tanto Albares como el propio Sánchez eludieron este lunes secundar estas palabras de la titular de Defensa.