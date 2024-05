La política exterior agrava la salud de la coalición

Yolanda Díaz durante un acto electoral en Zaragoza. Toni Galan | EFE

La campaña de las elecciones europeas está provocando disensiones en el Gobierno de coalición. Esas discrepancias entre el PSOE y Sumar se han visto agravadas por cuestiones que afectan a la política exterior, en donde los desencuentros entre los dos socios son cada día mayores. El partido de Yolanda Díaz ha marcado distancias con los socialistas por lo que considera una opacidad en las formas en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido la aprobación de un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por valor de más de mil millones de euros, que incluye la entrega de armamento.

Díaz aseguró este martes que pidió en dos ocasiones y por escrito información sobre el alcance del acuerdo sobre Ucrania sin obtener respuesta y señaló por ello que «es muy grave la falta de transparencia y lealtad con el socio del Gobierno» y la «aún más grave por falta de lealtad con los españoles». Díaz insistió en que el PSOE, «en solitario», está «negando la posibilidad de un debate democrático en el Congreso de los Diputados para conocer el alcance de lo que se va a hacer». «Yo desde luego lo desconozco», dijo, añadiendo que el PSOE ya lo ha hecho «en otras ocasiones» en referencia al Sáhara.

Las fricciones en lo que afecta al envío de armamento a Ucrania son patentes desde el momento mismo en el que se planteó que España contribuyera a la aportación que hacen, en mayor medida, la mayoría de los países europeos.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, enmarcó las declaraciones de Yolanda Díaz en la campaña de las elecciones europeas y se quejó de que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar haya criticado duramente a su socio de Gobierno por firmar un acuerdo de apoyo militar a Ucrania. «No me gusta. No me parece la mejor forma de resolver un problema ni de mantener unas relaciones normales y engrasadas como deben ser en un Gobierno de coalición», dijo López tras reconocer que siempre puede haber diferencias sobre ciertos temas. Pero no solo Sumar, sino también los socios del Gobierno de EH Bildu, ERC y Podemos, han criticado el envío de armas.

En el sector socialista del Gobierno tampoco han gustado las declaraciones de Yolanda Díaz sobre el reconocimiento del Estado de Palestina asegurando que los palestinos serán libres «desde el río hasta el mar», lo que ha provocado una respuesta muy crítica por parte de Israel. Y también fue cuestionada por parte del PSOE la carta enviada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, a las empresas españolas presentes en Israel para que no contribuyan al «genocidio».