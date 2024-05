Israel acusa a Sánchez de ser «cómplice del genocidio judío» y España presiona con posibles sanciones de la UE

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El Gobierno de Israel llevó sus ataques personales a Pedro Sánchez al máximo tras la declaración oficial del presidente de este martes. El ministro de Exteriores hebreo, Israel Katz, que en los últimos días había lanzado ya las más duras invectivas contra España a través de su cuenta en X (antes Twitter), acusó directamente a Sánchez de haberse convertido en «cómplice de incitar al genocidio judío y de crímenes de guerra» por «anunciar el reconocimiento del Estado palestino» y por «no despedir a Yolanda Díaz».

Katz, en su nuevo mensaje en redes, incluyó un tríptico con las fotografías de Yolanda Díaz y los dos mayores enemigos declarados del Estado de Israel: el máximo cabecilla del Hamás, Yahya Sinwar, y el líder supremo de Irán Alí Jamenei. «Jamenei, Sinwar y Díaz piden la eliminación de Israel y el establecimiento de un Estado terrorista islámico palestino desde el río hasta el mar», afirma Kats, como argumento para afear a Sánchez que no haya cesado a la vicepresidenta.

Las descalificaciones desde Tel-Aviv no fueron contestadas con nuevos improperios desde Madrid. Eso sí, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, insistió en que España no se dejará «intimidar» ni se distraerá del objetivo de apoyar la «seguridad internacional» y, en un plano más elevado, no descartó sanciones de la UE si el Gobierno de Benjamin Netanyahu desoye las órdenes de la Corte Penal Internacional de la ONU.

«Nosotros —argumentó el jefe de la diplomacia española en una comparecencia en la Moncloa tras el Consejo de Ministros— no hacemos política reactiva a golpe de tuit. Tenemos muy claro cuál es nuestro camino, cuál es nuestra agenda. Nunca sobreactuamos. Desde luego no actuamos cuando otros quieren que lo hagamos con provocaciones. Hoy estamos haciendo algo tan importante como el reconocimiento del Estado de Palestina, un reconocimiento histórico que no es contra nadie sino a favor de la justicia, de la paz y de la legalidad internacional» Albares —a quienes sus socios en el Ejecutivo piden tomar medidas contundentes contra Israel como la retirada de la embajadora o el embargo de armas— sí avanzó que, junto a Irlanda y Noruega, los otros dos países europeos que este martes dieron el paso de reconocer el Estado palestino, dará una respuesta «serena, firme y coordinada» a los «bulos infames» de su homólogo israelí. Pero remarcó que sus objetivos están centrados en lograr el alto el fuego la liberación de rehenes y entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Y en ese marco, subrayó que este lunes en la UE se abrió una vía por la que España lleva tiempo trabajando y que podría acabar con medidas diplomáticas de los 27 contra Israel.

El ministro remarcó que se convocará a Katz al Consejo de Asociación UE-Israel para debatir el cumplimiento de las obligaciones del país hebreo en materia de derechos humanos en virtud de su acuerdo comercial y se instará al cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, que el viernes ordenó a Israel detener su ofensiva militar prevista en la ciudad de Rafah. «En caso de que no se aplique esa decisión se tomarán las medidas que proponga el Alto Representante para la Política Exterior», apuntó.

«Medalla de oro»

Katz, miembro del conservador Likud, más allá de ser el responsable del esperado gesto diplomático de la retirada de la embajadora en España, Rodica Radian-Gordon, cuando el pasado 22 de mayo Sánchez anunció su intención de reconocer Palestina, se está esmerando en llevar la escalada de desencuentros al máximo con sus estridentes declaraciones en las redes sociales contra España. Ya el 22 de mayo acusó a España de «conceder una medalla de oro a los asesinos de Hamás» con el anuncio del reconocimiento.

Luego —y también en respuesta a las declaraciones de Yolanda Díaz haciendo alusión al controvertido eslogan de que Palestina se debe extender «desde el río hasta el mar»— siguieron otras durísimas declaraciones y gestos inamistosos. El 26 de mayo Katz compartió un vídeo en la red social X que mostraba imágenes de dos bailaores de flamenco entrelazadas con escenas de ataques de Hamás del 7 de octubre. En el vídeo, se dirigía directamente al presidente del Gobierno con el mensaje: «Pedro Sánchez, Hamás le agradece su servicio». En esa misma red, y acompañando el anuncio de que el Gobierno de Israel iba a vetar que el Consulado de Jerusalén atendiera a los palestinos, Katz, amenazó directamente a España: «Los días de la Inquisición han terminado. Aquellos que nos hacen daño, nosotros les haremos daño en respuesta».

Alto el fuego

A pesar de las embestidas verbales de Katz, el Gobierno español prefirió este martes esquivar la polémica y seguir al milímetro su hoja de ruta, que pasa a corto plazo por buscar apoyos a su decisión de reconocer el Estado Palestino en el mundo árabe y musulmán. Casi de manera simultánea la declaración de Sánchez, el departamento que dirige José Manuel Albares anunció que a partir de este miércoles el presidente se reunirá en Madrid con diversos ministros de Exteriores y responsables del denominado Grupo de Contacto Árabe para Gaza.

En esos encuentros se espera que participen entre otros los jefes y responsables de la diplomacia Arabia Saudí, Jordania, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Turquía, así como al secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Ajdul Gheit. La idea del Ejecutivo es intentar relanzar de alguna forma con este encuentro las presiones para conseguir un alto el fuego inmediato en la martirizada franja y reforzar la figura de la autoridad palestina como único representante válido del Estado, en detrimento de Hamás.