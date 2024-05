Adrián, el español que estuvo 20 días crítico en una uci de Cancún, regresa a España y se recupera junto a su familia

Adrián Fernández, el valenciano que se encuentra en estado crítico en Cancún AYUNTAMIENTO DE ALZIRA | EUROPAPRESS

Adrián Fernández, el español que llevaba hospitalizado casi un mes en Cancún, ha regresado a casa con su familia.

El valenciano, de 39 años, había ingresado el pasado 5 de mayo, en la UCI de un hospital mexicano, después de haber sufrido una parada cardiorrespiratoria durante su luna de miel.

Tras una auténtica pesadilla en la que se temió seriamente por su vida, Adrián y su esposa Sofía Parada regresaban anoche a su localidad de residencia, Alzira (Valencia) junto a otros familiares. Fuentes municipales han informado a Efe que se encuentran «muy cansados» y recuperándose de la experiencia vivida.

Adrián Fernández era hospitalizado de urgencia tras sufrir un corte de digestión en la piscina del complejo hotelero de Cancún donde pasaba la luna de miel junto a su esposa Sofía y su hijo de 7 años. Tras ese primer suceso, el valenciano sufrió un ahogamiento, que le causó una parada cardiorrespiratoria.

Los socorristas consiguieron reanimarlo y fue trasladado al hospital más cercano, situado a una hora de distancia del hotel, donde ingresó en estado crítico, y desde allí se le trasladó posteriormente a otro centro hospitalario en coma inducido.

Dos días después de su ingreso en cuidados intensivos, el seguro médico que tenía contratado la pareja para el viaje les informó de que habían superado el máximo permitido por la póliza, unos 25.000 euros, y ya no se podían hacer cargo de los gastos.

La familia recurrió a los medios de comunicación para informar de su situación y abrió la cuenta «Pesadilla familiar en Cancún» en la plataforma GofundMe para recaudar fondos.

El 15 de mayo, la cuñada de Adrián, Marta Parada, informaba de que este había despertado del coma y que tenía problemas para comunicarse. «No se acuerda de nada, no sabe dónde está y no puede hablar», explicaba. A pesar de estas dificultades, el panorama empezaba a cambiar y la retirada de la sedación estaba funcionando, algo que podría facilitar la vuelta del paciente a España.

Más de 90.000 euros

Después de que la familia pidiese ayudar para sufragar los gastos hospitalarios, su pueblo, Alzira, no dudó en volcarse. Allí se inició una recaudación de donaciones a través de la organización de rifas, conciertos, carreras y acciones ciudadanas. Y es que el importe a pagar a mediados de mayo ascendía a 90.000 euros.

«La familia está reuniendo todo el dinero que puede, con la ayuda de amigos íntimos y donaciones, pero no sabemos hasta cuándo vamos a poder seguir asumiendo este gasto»,explicaba Marta Parada. Esto sumado a la complicada situación sanitaria del paciente. «Mi hermana está psicológicamente destrozada», lamentaba.

Ahora que las cosas han cambiado, la familia informó del cierre de las cuentas bancarias habilitadas para los ingresos de las donaciones, ya que disponían del dinero necesario para hacer frente a los gastos hospitalarios. «Mil millones de gracias a todos por el apoyo que nos habéis dado. Ha sido increíble los cientos de mensajes que todavía no he tenido tiempo de responder. Y la gran ayuda que hemos recibido. No sé cómo voy a poder agradeceros todo lo que habéis hecho por nosotros. Estaremos eternamente agradecidos», decía Sofía en sus redes hace unos días.