Felipe VI recibe en el aeropuerto de Barajas a Zelenski, que se reunirá con Sánchez y visitará el Congreso

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha llegado este lunes a España y se reunirá con el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes del Congreso y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente, después de que se aplazara su visita del pasado 17 de mayo por el recrudecimiento de la ofensiva rusa sobre la ciudad de Járkov.

El mandatario ucraniano fue recibido en primer lugar por Don Felipe, que acudió esta mañana a las 11.00 horas al Aeropuerto de Madrid-Barajas para recibirle. Felipe VI esperó en el pabellón de Estado del aeropuerto madrileño la llegada del mandatario, un gesto de especial relevancia por parte del jefe del Estado, quien la última vez que acudió a recibir a un líder extranjero fue en junio del 2022 con el presidente de los EE.UU., Joe Biden. El monarca recibió a pie de la escalerilla del avión a Zelenski, vestido con su habitual indumentaria militar, en manga corta, y estrecharon las manos mientras intercambiaron impresiones brevemente. Seguidamente, ambos escucharon los himnos de los dos países y el rey acompañó al presidente ucraniano hasta el pabellón de Estado.

Tras el encuentro, ambos dirigentes comparecerán en rueda de prensa ante los medios de comunicación, según reza la agenda del Gobierno. Está previsto que Sánchez y Zelenski firmen un acuerdo de seguridad que han negociado de forma bilateral los dos gobiernos y que está en línea con los suscritos por los países del G7 y otros europeos. El objetivo de dicho acuerdo es que Ucrania pueda tener previsibilidad en cuanto a la ayuda en materia de seguridad que va a recibir durante un cierto periodo de tiempo.

A partir de las 14.00 horas, Don Felipe se reunirá con Zelenski en el Palacio Real de Madrid, y a las 14.45 horas se celebrará un almuerzo en honor al presidente ucraniano. El rey pronunciará unas palabras durante el encuentro, según la agenda de la Casa Real. Zelenski también se reunirá con los presidentes del Congreso y del Senado a partir de las 17.00 horas en el Palacio de las Cortes, donde firmará en el Libro de Honor. Después mantendrá un encuentro en el Salón de Ministros de la Cámara Baja con Armengol, Rollán y el embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev.

Por último, se encontrará con los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado en la sala Mariana Pineda. Zelenski tenía previsto viajar a Madrid el pasado 17 de mayo pero el recrudecimiento de la ofensiva rusa sobre la ciudad de Járkov, la segunda del país, le llevó a aplazarla, pese a que desde la Casa del rey ya se había notificado la misma. En esta ocasión, ni Moncloa ni Zarzuela han querido confirmar la llegada del presidente ucraniano hasta el último momento por razones de seguridad.

Todos los desplazamientos de Zelenski al extranjero se preparan con la máxima cautela y no suelen confirmarse hasta que no se encuentra en el destino. Así ocurrió el pasado mes de octubre, cuando el presidente ucraniano se desplazó a Granada para asistir a la cumbre de la Comunidad Política Europea. Entonces, su presencia no se confirmó hasta que ya estaba en suelo español.

Acuerdo bilateral de seguridad

Sánchez y Zelenski presumiblemente firmarán un acuerdo de seguridad bilateral en línea con el que ya han alcanzado el Ejecutivo ucraniano y otros países de la UE y de la OTAN como Alemania, Canadá, Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos o Reino Unido. Según explicaron anteriormente fuentes gubernamentales, lo que se busca con este acuerdo es sistematizar las distintas categorías en las que España ha venido prestando ayuda a Ucrania desde que se produjo la invasión por parte de Rusia hace dos años y proyectarla en el tiempo con un compromiso de seguir apoyando mientras sea necesario.

El pasado 7 de mayo, el presidente Sánchez mantuvo una conversación telefónica con Zelenski en la que reiteró el apoyo de España a Ucrania «el tiempo que sea necesario» y además confirmó su participación en la Conferencia de Paz que se celebra en Suiza en el mes de junio.

Más de 60 exportaciones

El Ministerio de Defensa ha llevado a cabo más de 60 exportaciones de material militar con destino a Ucrania desde marzo del 2022, cuando comenzó la invasión rusa. Se trata de equipos de visión nocturna, vestuario de protección militar NQB, radiocomunicaciones, aeronaves no tripuladas UAV, sistemas de control remoto de armas, sistemas de guiado de munición, obuses, ametralladoras, minas anticarro, munición de arma ligera y de artillería, granadas de mortero, misiles Hawk, Mistral, Harpoon, Aspide, vehículos TOA, carros de combate Leopard 2A4 y ocho patrulleras.

A la lista hay que sumar misiles antiaéreos Patriot, donados tras la insistencia de la UE. Este armamento centraba las preocupaciones de Kiev y España, Grecia, Polonia, Rumanía, Países Bajos y Alemania, que cuentan con estos sistemas, estaban en el punto de mira. España también lleva a cabo labores de adiestramiento y formación a militares ucranianos.