Vox se querella contra Sánchez por usar dinero público en la presentación de su libro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presentador de televisión, Jorge Javier Vázquez, durante la presentación del libro Tierra firme, del líder del PSOE. EDUARDO PARRA / EUROPAPRESS

Vox ha presentado una querella por malversación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por financiar supuestamente con dinero público la presentación de su libro Tierra firme. «Este tipo se cree que España es una república bananera, que él es su tiranuelo y que el pueblo tiene que pagarle hasta los libros que le escriben para alimentar su ego insaciable», ha afirmado en X el líder de Vox, Santiago Abascal.

La denuncia de Vox hace referencia a una información de La Gaceta, según la cual y de acuerdo a «documentos oficiales», el Ejecutivo retransmitió el acto de presentación del libro de Sánchez a través de la página web y las redes sociales de Moncloa y usó los servicios de imagen (peluquería y maquillaje) contratados por Presidencia del Gobierno. «Una vergüenza más de Pedro Sánchez», ha afirmado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, en una rueda de prensa tras las reunión del Comité de Acción Política de su partido, que ha acusado al jefe del Gobierno de utilizar los recursos del Estado a su antojo «como si España fuera de su propiedad».

El portavoz de Vox ha aludido por otra parte a la manifestación convocada este domingo por el PP contra la amnistía y ha señalado que «era contra el Gobierno de Pedro Sánchez», pero «acabó siendo una manifestación contra Vox». Fúster, que también es diputado en la Asamblea de Madrid, ha cuestionado las últimas intervenciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de la decisión del Gobierno de reconocer este martes a Palestina.

En opinión del portavoz de Vox, Ayuso está «muy desnortada» como, según ha dicho, también lo consideran algunos de sus compañeros del PP que «ayer torcieron el gesto» durante su intervención en la manifestación. Ayuso proclamó que el muro de Sánchez, «como el de Berlín, ha de ser derribado entre todos».

«Aquí lo tenemos claro: no a los muros, no a los totalitarismos que destrozaron Europa en el siglo XX, no al comunismo, al fascismo y al nacionalismo: ¡esta es la casa de todos, carajo!», exclamó antes de apuntar que palestinos, judíos e israelíes son acogidos en Madrid. Para Fúster, sin embargo, «hay muros y fronteras necesarios en Europa y en el mundo para proteger la identidad de los que están y sus libertades y la igualdad de todas las personas».

Preguntado por la visita oficial a España del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha subrayado que Vox siempre ha defendido la soberanía e integridad territorial de Ucrania y que se le preste apoyo con todos los medios necesarios, también con los militares.