Miles de personas arropan a Feijoo en la protesta contra la amnistía en Madrid

Ayuso durante su intervención en la manifestación convocada por el PP Ana Beltran | REUTERS El líder del PP en la concentración contra la ley de amnistía Ana Beltran | REUTERS Miles de personas abarrotan la plaza de la Independencia de Madrid durante una concentración contra la amnistía y la corrupción convocada por el PP. Alberto Ortega | EUROPAPRESS El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante una manifestación del PP Alberto Ortega | EUROPAPRESS Feijoo durante la concentración del PP contra la ley de amnistía Ana Beltran | REUTERS Feijoo interviene durante la concentración convocada por el PP contra la ley de amnistía Ana Beltran | REUTERS Miles de personas han acudido a la manifestación que tiene lugar en la Puerta de Alcalá Alberto Ortega | EUROPAPRESS Protesta contra la ley de amnistía en Madrid Alberto Ortega | EUROPAPRESS Ayuso durante su intervención en la concentración convocada por el PP Ana Beltran | REUTERS Feijoo en la concentración de este domingo contra la ley de amnistía en Madrid Ana Beltran | REUTERS Miles de personas salen a la calle para manifestarse contra la ley de amnistía Ana Beltran | REUTERS Almeida intervino durante la manifestación convocada por el PP Ana Beltran | REUTERS Decenas de personas durante la manifestación del PP Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Miles de personas con banderas de España y de la UE han secundado la quinta movilización del PP de Alberto Núñez Feijoo contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con la ley de amnistía de nuevo como eje central de la protesta, dado que su aprobación definitiva está previsto dentro de cuatro días en el Pleno del Congreso. Según los organizadores, la cifra de asistentes ronda los 80.000.

Los asistentes a este acto del PP, en plena campaña electoral de las europeas, han portado pancartas en las que se leía «España contra la amnistía y corrupción. Dimisión ya»; «Sánchez fuera del partido. Sánchez traidor y mentiroso»; o «Rata vende patria».

El filósofo e integrante de la candidatura del PP a los comicios del 9J Fernando Savater ha criticado este domingo la amnistía y ha dicho que las próximas elecciones son una opción de poner al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «contra las cuerdas». «Yo he cambiado muchas veces de grupo político pero siempre me he basado en España y la democracia», ha subrayado Savater que ha participado en el acto organizado este domingo en Madrid por el PP.

«Un país en el que se amnistía no es un país seguro», ha añadido Savater que ha dicho que las elecciones europeas son una opción de poner a Sánchez «contra las cuerdas».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «querer manosear las instituciones y los medios de comunicación» y ha comparado esta situación con «la Venezuela de Nicolás Maduro».

«Quiere dividir y controlar los tres poderes del Estado», ha advertido este domingo durante su intervención que ha tenido lugar desde la Puerta de Alcalá en la quinta movilización del PP contra el Gobierno central, con la ley de amnistía de nuevo como eje central dado que la protesta se produce solo cuatro días antes de que el Pleno del Congreso apruebe de forma definitiva la norma.

«Para cualquier político, todo esto era inconcebible, hasta que a Sánchez le hacían falta esos siete votos. Ahora, ha empezado a perseguir a los jueces fachas con toga. Sánchez va a hacer todo lo que sea con tal de controlar el Consejo General del Poder Judicial. Como en la Venezuela de Maduro y como siempre ha pasado en todos los gobiernos totalitarios», ha asegurado Ayuso.

Calor y banderas

Pese a los más de 30 grados al sol que marcaba el termómetro en Madrid, miles de personas se han acercado a la Puerta de Alcalá, donde el DJ Pulpo -habitual en los actos electorales del PP- ha animado con su música y ha pedido a los congregados levantar las banderas en este acto ante el «nuevo atropello de Pedro Sánchez».

Todos los barones de PP han secundado la movilización, salvo la extremeña María Guardiola, que sigue recuperándose tras su ingreso hospitalario. También se han acercado muchos cargos territoriales, después de que el PP haya fletado autobuses desde algunas provincias para llenar la Puerta de Alcalá.

Además, se han sumado los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los miembros de la candidatura europea, que han posado ante los medios a los pies del escenario situado en la Puerta de Alcalá.

Se trata de la quinta movilización que convocan los populares, que ya se concentraron en Madrid en defensa de la igualdad de los españoles y contra la amnistía en cuatro ocasiones anteriores: la plaza de Felipe II el 24 de septiembre; en la Puerta el Sol el 12 noviembre; y el Templo de Debod el 3 de diciembre; y la plaza de España el 28 de enero.

Esta protesta del PP se produce pocos días antes de que se apruebe de forma definitiva la ley de la amnistía -el día 30 de mayo en el Pleno del Congreso, que levantará el veto del Senado-, lo que permitirá al PP hacer bandera contra esta norma en su periplo electoral por España en los días restantes de campaña.

Este sábado en Tomelloso (Ciudad Real), Feijoo ya anticipó que en este acto en la Puerta de Alcalá se escucharía la respuesta de los españoles «al muro, al fango, a la frivolidad, al radicalismo, al separatismo, a las subidas constantes de impuestos, a la amnistía y al Gobierno del bulo

Aparte de Feijoo, subieron a la tribuna de oradores la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el filósofo y escritor Fernando Savater, que cierra de forma simbólica la lista del PP a las elecciones europeas.

Mañueco, contra Sánchez

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado este domingo que la Ley de Amnistía es el «mayor caso de corrupción política de la democracia» y que el objetivo es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no señale con el dedo a los jueces, periodistas o medios» que critican esta norma.

Antes de participar en la movilización del PP en Madrid contra la Ley de Amnistía, a preguntas de los periodistas, Mañueco ha sostenido que «Sánchez se ha atrincherado en La Moncloa por los 7 votos de Puigdemont que le exigen a cambio de la amnistía».

«Hoy nos manifestamos por la igualdad de todos los españoles, por la defensa del Estado de Derecho. También nos manifestamos por defender nuestros derechos y nuestras libertades. No queremos que Sánchez señale con el dedo a aquellos jueces o aquellos periodistas o medios de comunicación que no están con él y que critican la amnistía. Entendemos que la Constitución de 1978 nos la dimos entre todos. La tenemos que defender entre todos», ha analizado.

El presidente del PP de Castilla y León ha invitado además a decir el 9 de junio, en la jornada electoral europea, «con nuestro voto» desde Castilla y León y desde España, «qué es lo que pensamos y qué es lo que opinamos sobre Sánchez y qué es lo que queremos para España y para Europa».