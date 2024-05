La campaña europea en Galicia: apelaciones al mar, a los ultras y a la «xuventude rebelde»

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, y la candidata del partido a las elecciones europeas, Ana Miranda BNG

No son las primeras elecciones europeas a las que se enfrenta España, pero las autoridades consideraron necesario hacer un simulacro para comprobar que todo transcurrirá sin sorpresas. Ayer, personal de la Delegación del Gobierno en Galicia participó en un ensayo desarrollado a nivel nacional. El objetivo, dicen, fue evaluar el funcionamiento de los sistemas de recogida y comunicación de datos del proceso del día 9. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, agradeció el compromiso de los trabajadores para que los comicios se celebren con normalidad.

El PP, «o partido do mar»

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, apostó ayer por «facer posible» a partir del 9 de junio que el sector pesquero gallego sea escuchado y defendido «como lle corresponde» en el Parlamento Europeo de la mano del PP, al que ha definido como «o partido do mar». Así lo manifestó en el acto sectorial «O Mar de Galicia, a túa resposta», celebrado en Cangas (Pontevedra). Los populares incidieron en la importancia del sector y de las elecciones europeas para las familias vinculadas al mismo, que sufren «as consecuencias das malas decisións que se toman moi lonxe e, as veces, sen ter a oportunidade de ser escoitados». Y apeló a que los gallegos puedan seguir viviendo «no mar e do mar»

PSdeG, contra la ultraderecha

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, defendió que los socialistas son los únicos que creen en Europa. Antes de participar en un homenaje a la empresa Embutidos Lalinense, en Lalín, que recibió el Premio a la Galeguidade Empresarial, Besteiro apeló a que los socialistas son los «únicos capacitados» para defender los intereses de Galicia en el Parlamento Europeo. Las otras opciones de izquierda, dijo, no saben que están «no 2024, en plena eclosión e defensa da UE» y que la derecha está «cegada» por la competencia con la ultraderecha. El candidato del PSdeG al Europarlamento, Nicolás González Casares, resaltó que «aquí temos a proba de que Europa dinamiza o rural e dos efectos do apoio ao tecido empresarial e da defensa da lingua e da cultura».

BNG, «inconformistas»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, apeló, por su parte, a la «mobilización masiva» de los jóvenes rebeldes para conseguir un escaño gallego, que permita «defender os intereses» de Galicia y, al mismo tiempo, crear una Europa social en la que «teñan futuro». «Somos a candidatura da xuventude rebelde e inconformista», proclamó ayer en un acto en A Coruña en el que estuvo acompañada de la cabeza de lista del BNG a los comicios europeos, Ana Miranda.

«Pídolle á xente nova que se mobilice, que participe masivamente nas urnas para darlle voz propia a Galicia en prol dunha Europa social, xusta, que loite pola paz, unha Europa dos pobos», ensalzó.