El juez abronca a la Fiscalía por su «insistencia» en conocer detalles de la investigación sobre Begoña Gómez

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, durante la presentación en diciembre del segundo libro del presidente del Gobierno JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

Juan Carlos Peinado, el juez que ha abierto diligencias previas sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez, abronca a la Fiscalía por su «insistencia» desmedida en conocer todos los detalles de su investigación sobre la mujer del presidente del Gobierno, antes incluso de que le propio magistrado dicte sus resoluciones. El juez, además, en otra resolución, ha pedido a la Policía Nacional que le remita «en la mayor brevedad posible» una «copia autenticada y de tamaño legible y visible del DNI de la investigada Begoña Gómez Fernández».

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en una resolución bastante atípica, ha revelado que el fiscal está realizando constantes visitas a su juzgado para conocer detalles sobre la instrucción. Un interés por la causa «totalmente inhabitual» que ha llevado al magistrado a encargar al letrado de la Administración de Justicia un informe sobre cuántas veces el representante del Ministerio Público se ha pasado por el despacho para interesarse por la situación de las pesquisas sobre la esposa del jefe del Ejecutivo central.

En la providencia, con fecha del 23 de mayo, el juez, que en primer lugar muestra su extrañeza por el hecho de que la Fiscalía recurriera de forma «casi automática» directamente la apertura de diligencias ante la Audiencia Provincial de Madrid y no ante él mismo como sería lo habitual, se queja de la «insistencia» de la acusación pública «en tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas sino las que pudieran llegar a dictarse». En esa línea, el magistrado, que reconoce que el fiscal «está en su pleno derecho» de pasarse tantas veces como quiera por el juzgado, le afea, no obstante, la frecuencia con que se realizan esas «visitas personales» y «la insistencia en conocer las resoluciones que se dictan, incluso antes de ser notificadas». Es por ello, que Peinado pide al letrado de su juzgado un informe detallado de cuántas veces el fiscal se ha interesado por la evolución del caso y qué información ha requerido.

Juan Carlos Peinado, a pesar de la oposición frontal de la Fiscalía a esta investigación y a pesar del informe de la Guardia Civil que descarta que Begoña Gómez incurriera en tráfico de influencias en sus actividades profesionales, está decidido a seguir con sus pesquisas contra la mujer del presidente por tráfico de influencias y corrupción en los negocios que abrió el pasado abril.

En otra providencia, en la que además menciona a la mujer de Sánchez como «investigada», ha solicitado a la Policía Nacional que «visto el estado de las presentes actuaciones» le remita «a la mayor brevedad posible una copia autenticada y de tamaño legible y visible del DNI de la investigada Begoña Gómez». Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han precisado a Efe que la mujer del presidente del Gobierno no tiene la condición de investigada, sino de querellada, y que no ha sido llamada a declarar.

Barrabés, personaje central de la denuncia

El que sí está citado a declarar como testigo es el empresario Juan Carlos Barrabés, beneficiario de concursos públicos por 10 millones de euros tras unas cartas de recomendación de Gómez, el viernes 7 de junio. Un día antes de Barrabés, el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha citado igualmente como testigos a otras cinco responsables públicos relacionados con esos concursos públicos que ganó este empresario tras las misivas de apoyo de la mujer del jefe del ejecutivo central. Las declaraciones de Barrabés y del resto de testigos tendrán lugar solo horas antes de las elecciones europeas del domingo 9 de junio.

Barrabés es un personaje central en la denuncia de Manos Limpias que dio pie a Peinado a abrir sus diligencia previas por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Juan Carlos Barrabés, propietario de Innova Next, había participado como profesor en el máster de Transformación Social Competitiva de la cátedra que la esposa del presidente codirigía en la Universidad Complutense. Gómez escribió en julio del 2020 dos cartas de recomendación a favor de la UTE en la que participaba Barrabés y el Ejecutivo central acabó adjudicándole los tres lotes a los que optaba tras superar a casi una veintena de rivales. En total, la de Red.es. adjudicó a Barrabés 10,2 millones de euros.

Las adjudicaciones a las empresas de Barrabés son una de las dos acusaciones que pesan contra Gómez. La otra pata es el rescate a Air Europa, que recibió 475 millones en el 2020, en plena pandemia; un millonario desembolso que permitió la supervivencia de la aerolínea. Ese rescate se produjo después de sendas reuniones con la mujer de Sánchez con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, matriz de la aerolínea. La Guardia Civil en su informe afirma que esos dos encuentros se produjeron en el marco de sendos eventos de la compañía Wakalua (el 'hub' global de innovación creado por Globalia y la Organización Mundial de Turismo) y que no hay indicios de que esas reuniones «pudieran estar vinculadas» con la decisión del Ejecutivo de rescatar a la aerolínea.

Las declaraciones de Barrabés y el resto de testigos a principios de junio no son las primeras en estas diligencias previas sobre las actividades de la esposa del jefe del Ejecutivo central. El juez ya tomó declaración el pasado viernes, igualmente en calidad de testigos, al director de El Confidencial, Nacho Cardero, y al periodista de Esdiario Francisco Mercado.