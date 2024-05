El PSOE retira la reforma de la Ley de Suelo y suma el segundo batacazo parlamentario en una semana

Isabel Rodríguez junto a Ángel Víctor Torres y Luis Planas. Chema Moya | EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a sumar otra derrota parlamentaria. Sin los apoyos suficientes para aprobarla, el Ministerio de Vivienda que lidera la exportavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha retirado este jueves la reforma de la Ley de Suelo para que no se vote en el Congreso y posterga su aprobación para se apruebe con un «amplio consenso». La paralización de la reforma se suma al fracaso de la ley del proxenetismo que cayó en saco roto el pasado martes y constata otra seña de debilidad de un Gobierno que no pudo aprobar tampoco la primera ley de amnistía, el decreto del subsidio por desempleo o los Presupuestos Generales del Estado.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, aseguró que, pese a que se ha hecho un «buen trabajo», los «datos» trasladaban que «no iba a salir» la norma, y fuentes del Gobierno aseguraron que la ley «deriva de un acuerdo PP-PSOE en la Federación Española de Municipios y Provincias» y que los populares han decidido tumbarla por interés electoral de cara a los comicios europeos del próximo 9 de junio. Sin embargo, ERC, Junts y Podemos habían presentado enmiendas a la totalidad y Sumar no quería sacar adelante una iniciativa pactada con los populares, provocando que el Ejecutivo se vea obligado a retirar la norma.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado al PP de «meter el dedo en el ojo» a su partido y ha añadido que «hay quien en lugar de ser el vehículo de lo que piden los ayuntamientos de manera muy razonable prefiere meter el dedo en el ojo al Partido Socialista o al Gobierno». No obstante, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha remarcado que «si las políticas de urbanismo y de vivienda las sacas con el PP, estás sacando políticas de pelotazo» y que «cuando [el PSOE] se pone en manos del PP, pasan estas cosas».

Constatado el segundo fracaso parlamentario del PSOE en una semana, fuentes del Partido Popular aseguraron que «la soledad del presidente no tiene precedentes. El Gobierno no es capaz de aprobar en las Cortes ni siquiera lo que se diseña en la mesa del Consejo de Ministros. Sánchez no tiene capacidad para dirigir el futuro de la nación cuando sus prioridades legislativas no convencen ya ni a Yolanda Díaz». Una postura reforzada por la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, que ha alegado en una entrevista en RNE que Sánchez «no se ha atrevido» a pasar por una situación «de bochorno parlamentario».

EH Bildu, uno de los socios habituales del Gobierno, ha advertido a Sánchez que «lo ocurrido esta semana ha demostrado lo que no se tiene que hacer para que la legislatura tenga recorrido». La reforma de esta ley pretendía evitar que cualquier problema al trazarse un Plan General de Ordenación Urbana no bloquease un proyecto de construcción, algo que los socios ven como un «pelotazo urbanístico». «Iba a servir simplemente para reforzar la cultura del pelotazo que es una cultura bipartidista», explicó Ione Belarra, líder de Podemos.

En Moncloa descartan hablar de un Ejecutivo «incapacitado» para legislar debidamente y sigue confiando en que los socios prestarán su apoyo a ciertas leyes. Trazada esta ruta desde el principio de legislatura, las lindes recorridas por el Gobierno señalan lo contrario. Este martes, Yolanda Díaz tuvo que reformular el decreto del paro por el que se amplían las posibilidades de acceso a ayudas a quienes no tengan responsabilidades familiares ni más de 45 años, que fue bloqueado por Podemos una vez se separó del gran conglomerado de partidos a la izquierda del PSOE.

Se suma a los fracasos socialistas el rechazo de Junts a la primera ley de amnistía, que dejaba fuera los delitos de terrorismo «siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario», según el texto original.

También se integra en los fiascos legislativos el hecho de que se bloqueara la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este año. El PSOE culpó a Yolanda Díaz, líder de Sumar, de no procurar que los comunes bloquearan las cuentas catalanas, hecho que derivó en el adelanto electoral de la autonomía. Por esa parálisis, Junts y ERC bloquearon el apoyo a los Presupuestos, ya que no contaban con elementos garantistas del Ejecutivo con los que negociar para sacar rédito en Cataluña.