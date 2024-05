La «okupa prémium» que vive en un chalé de lujo en Menorca valorado en 670.000 euros: «Me lo merezco»

María Iguazo, okupa de una urbanización de lujo en Menorca, durante una conexión con el programa «TardeAR» TELECINCO

En todo acaba habiendo clases. También en la okupación de viviendas. Como ejemplo, está el caso de María Iguazo, una ama de casa que vive desde hace unas semanas en un chalé de lujo a estrenar en Menorca valorado en 670.000 euros, con vistas al mar y tres cuartos de baño, cuatro habitaciones y hasta piscina. «Ni Beyoncé», alardeó la propia «okupa prémium» en un tour por la vivienda que compartió con sus contactos a través de sus estados de WhatsApp.

La mujer, con cinco hijos y que cobra un ingreso mínimo vital de «un poco más de 1.500 euros» al ejercer como ama de casa y contar solo con el sueldo como jardinero de su marido, vivía anteriormente en otra zona de la isla balear que no llega a concretar. «Había mucho conflicto, gente problemática y mis hijos han estado viendo cosas que no tenían que ver; por eso nos hemos metido aquí», ha defendido en una conexión en directo desde la vivienda en el programa TardeAR.

Según le explicó sin tapujos a Ana Rosa, la situación en su barrio se había vuelto tan insostenible que, ante la imposibilidad de encontrar un piso que se pudieran permitir en otra parte de la isla —«están pidiendo hasta 1.000 euros al mes por pisos de una habitación», lamenta—, decidió confiar en la oferta que le hizo «un chico marroquí». A él le pagaron una cantidad de dinero y este les dio directamente las llaves de su nuevo hogar de lujo. No es el único pago. Al propio chico le tiene que dar regularmente unos 400 euros mensualmente por seguir allí. «Pero es que esta casa lleva diez años aquí cerrada», recuerda, resaltando la paradójica situación de muchos lugares turísticos, sin vivienda disponible en alquiler, pero con muchas promociones deshabitadas y hasta abandonadas.

Esto es lo que ha hecho que su caso no sea una excepción en la urbanización Coves Noves. De los cuatro chalés de lujo que tiene la urbanización, solamente uno tiene propietarios, una pareja de extranjeros. El resto son también okupas «de Champions League», que han seguido la misma estrategia de María Iguazo y su familia y se han confiado a la mediación del joven marroquí. «A lo mejor hay algún vecino famoso, que aquí hay mucho Georgina y Cristiano Ronaldo», bromea ante las cámaras la mujer.

Porque, como ella misma defiende, el problema no es el pago del alquiler. «Me gustaría saber quiénes son los propietarios y que se pusieran en contacto, porque si les pudiera ir pagando poco a poco, yo encantada», asegura Iguazo, que considera que el problema está en los precios de los alquileres en la mayoría de Baleares, prohibitivos y denunciados por muchos colectivos, incluso por los médicos, enfermeros y profesores que trabajan allí.

Los propietarios, como comenta el reportero del programa de Telecinco, son en realidad los promotores de la urbanización, que, aunque no han querido desvelar su identidad, sí han confirmado que habían interpuesto ya una denuncia para pedir el desalojo de la familia que ha tomado ilegalmente la vivienda.

«La Guardia Civil prefiere que estemos aquí que donde vivíamos antes», le ha comentado María Iguazo al reportero del programa vespertino de Telecinco, haciendo de nuevo referencia a la zona conflictiva en la que vivían antes. «A mí vivir con okupas no me importa; yo lo que quiero es que mis hijos vivan tranquilos», recalca, «llevo mucho pasado con mis niños».

Un polémico «home tour»

El caso de María Iguazo salió a la luz después de que esta presumiese en sus redes sociales sobre el chalé de lujo que acababan de okupar, con un recorrido por todas sus estancias que corrió como la pólvora por las redes sociales. «Hoy os voy a enseñar el chalé que me he abierto, un chalé nuevo», comenzaba diciendo con aparente impunidad y «loca de alegría», como explicó después. «Tengo tres cuartos de baño, cuatro habitaciones, piscina, vistas al mar, alfombras y todo», seguía su tour por la casa con comentarios que completó con una llamativa defensa de su okupación: «Lo va a estrenar mi coño, que me lo merezco».

En el vídeo, la okupa no se dejaba ninguna estancia por recorrer. Sus cuartos de baño, los balcones con vistas al descuidado jardín con el mar de fondo, las múltiples cajas en las que había alfombras y colchones a estrenar,... «Ni Beyoncé», fardaba en el tour de la vivienda valorada en 670.000 euros de la urbanización Caves Noves, una promoción construida en el año 2021 en el municipio de Es Mercadal con cuatro casas de 160 metros cuadrados en una parcela de 800 metros. «Hemos estrenado muebles. Esto es lo que había dentro de la casa. Lo demás que vaya a haber ahora es mío, que me lo voy a ir trayendo poco a poco de la casa donde vivíamos», explicó María Iguazo.