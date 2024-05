Sánchez anuncia que España reconocerá el Estado de Palestina el 28 de mayo

La Voz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece esta mañana en el Congreso de los Diputados para dar cuentas sobre el caso de presunta corrupción de su pareja, Begoña Gómez, una intervención en la que además ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el reconocimiento de Palestina como Estado por España el próximo 28 de mayo junto a Noruega e Irlanda.

Sánchez arrancó su discurso haciendo un balance de los últimos conflictos armados que se están produciendo en el mundo, como los ataques de Rusia en Járkov, la destrucción de Gaza, los ataques hutíes en el mar Rojo o los atentados en el Sahel. «El Gobierno es consciente y coherente con el sentir pacifista del pueblo español y velamos por los Derechos Humanos», aseguró. Desde este punto, anunció una cumbre bilateral con Turquía (sin especificar una fecha) y un paquete de mil millones de euros impulsado por la Comisión Europea para el Líbano. Sobre Gibraltar, anunció que el pacto está «más cerca» y que llegará «durante las próximas semanas».

Respecto a Ucrania, Sánchez añadió que el Gobierno ha realizado contactos con los países latinoamericanos para seguir apoyando al Ejecutivo de Zelenski y remarcó que «cuando la situación lo permita», se firmará un acuerdo bilateral, pospuesto por los ataques en el norte del país eslavo.

En lo que respecta a Palestina, Sánchez mencionó que «Netanyahu hace oídos sordos» y sigue castigando con «hambre, frío y terror» a un millón de niños, lo que ha llevado al Tribunal Penal Internacional a pedir una orden de detención para él. «Está generando tanta destrucción y tanto dolor que la solución de los dos Estados está a punto de destruirse», añadió mientras condenaba a Hamás paralelamente. «El próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el reconocimiento del Estado de Palestina», concluyó. «Es la hora de pasar a la acción, de decirle a los palestinos que hay esperanza, de lograr un Mediterráneo en paz y armonía», dijo el jefe del Ejecutivo, que subrayó que el reconocimiento se hace por «la paz, porque ambas partes se tienen que sentar a negociar en igualdad de condiciones». Por ello, alegó que prestará apoyo a la Autoridad Nacional Palestina para que, después de la guerra, lidere la reconstrucción de Gaza y el proceso de paz.

Fuentes del PSOE consultadas aseguran que los detalles sobre el reconocimiento del Estado palestino se dará a conocer al detalle en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del próximo martes, ya que el presidente no ha especificado con qué fronteras y capital se reconocerá, aunque tanto Noruega e Irlanda insisten en que sean las anteriores a 1967 y con Jerusalén Este como capital.

Sánchez explicó que el reconocimiento palestino se hace «por justicia» para acabar con la «pasividad» de la vulneración del derecho internacional por parte de Israel y para «decir a los palestinos que hay luz al final del túnel». También mencionó el jefe del Gobierno que el reconocimiento se hace «por coherencia» y respeto a la carta de Naciones Unidas, «porque queremos que el sur global nos ayude en un escenario internacional basado en reglas». Estos motivos han sido compartidos con Felipe VI y con el jefe de la ONU, Antonio Guterres.

Tras el anuncio de que España reconocerá el estado palestino el próximo 28 de mayo, el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha ordenado llamar a consultas a la embajadora israelí en España, Rodica Radian-Gordon, y a ha convocado en el Ministerio a la embajadora española, Ana Solomon.

«Esperamos no ser los últimos y que otros países occidentales sigan este camino para relanzar el proceso político para la paz, un alto el fuego y la liberación de los rehenes. Vamos a seguir apoyando a los palestinos en todo lo que podamos. En ese sentido, anunció que en las próximas semanas España acogerá a 30 niños enfermos gazatíes para darles lo que todo niño o niña merece: una infancia de salud y esperanza», alegó.

Sánchez también argumentó que «respetamos» al Estado de Israel y que este reconocimiento palestino no supone «estar en contra» de su pueblo ni «a favor de Hamás», porque «cualquiera que haya leído del tema» sabe que el Movimiento de Resistencia Islámica «quiere la destrucción» de su vecino. «Es un acto de paz, justicia y coherencia», repitió. Respecto a la previsible reacción negativa del Gobierno de Benjamin Netanyahu, afirmó que la posición española descansa en «la defensa de los valores» del pacifismo. «Cuando los medios de comunicación y la comunidad internacional puedan ver la destrucción [en Gaza], veremos uno de los episodios más oscuros del siglo XXI. Queremos que los españoles puedan decir que estuvieron del lado correcto de la historia», aseveró.

Críticas a la oposición y defensa de Begoña Gómez

El líder socialista cargó contra el PP y su postura de «esperar a ver qué hacen otros países de peso internacional» para defender que España debe ser «líder» en grandes proyectos exteriores. «Desde hace siglos, la realidad de nuestro país va más allá de las Columnas de Hércules», mencionó. «Frente a nuestra política, hay nada y lodo: una ultraderecha que llama al aislacionismo, antieuropea. Un Partido Popular que la última vez que hizo algo en política exterior fue arrastrarnos a una guerra [Irak, en el 2003] rechazada por la mayoría de españoles», remarcó.

Eso en cuanto a política internacional. Después, Sánchez se refirió a la oposición que «financia» a «pseudomedios de comunicación» que fabrican «bulos» como el de Manos Limpias en lo que respecta a las relaciones de Begoña Gómez y Air Europa, y que estos están destinados a «tapar los logros del Gobierno». «Sé perfectamente por qué atacan a mi familia. La atacan porque mi Gobierno pone impuestos a las grandes fortunas, revaloriza las pensiones con respecto al IPC, que refuerza la sanidad», dijo, para añadir que «el voto» de las personas que siguen estos «bulos» valen «lo mismo que el resto», porque los sufragios «son los que ponen y quitan Gobiernos».

El jefe de los socialistas también pidió «disculpas» por no haber atajado antes el presunto caso de tráfico de influencias de Gómez, que también ha conllevado, según el presidente, a que Santiago Abascal (Vox) y Alberto Núñez Feijoo (PP) hayan pedido su «inhabilitación» y que esto conlleva una «persecución» similar a la que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, realizó con la «Policía Patriótica».

Respecto al caso de su esposa, Sánchez continuó alegando que «ahora se están produciendo diligencias previas» que serán archivadas porque lo único que hay es «una bola de difamaciones y bulos que no llevan a ningún lado». «No espero que detengan la máquina de fango. Y si quieren que yo y mi esposa comparezcamos en el Senado, pues encantados de comparecer», alegó. «Sé que tratan de quebrarme, pero van listos. Mi mujer es una trabajadora honesta y mi Gobierno está limpio», lanzó a la bancada del principal partido de la oposición, a la que recordó también sus casos de corrupción en el pasado. «Cuenten a sus exministros procesados por corrupción y cuenten los míos», finalizó.

Feijoo a Sánchez: «Usted no es la medida de todo»

Alberto Núñez Feijoo, líder del PP, durante su intervención en el Congreso. Violeta Santos Moura | REUTERS

En su intervención, Alberto Núñez Feijoo, líder del PP, cuestionó si «les parece normal» que la política exterior del país «se decida de espaldas» al Congreso de los Diputados. «La gente está harta de los espectáculos que se están dando y del Gobierno de actitud radical y tono pendenciero. Sánchez decidió parar el país porque no le gustó que un juez investigara a su entorno. No se fue de retiro a pensar si merecía la pena ser presidente, sino para pensar cómo resolver el lío judicial que se le venía encima», criticó.

Feijoo sacó un colaje de portadas de diarios internacionales para mostrar que su mayor «éxito» internacional es la corrupción. «Usted solito también provocó el conflicto con un país hermano. ¿Qué tenía que ocurrir después de que su Gobierno acusara al señor Milei de consumo de drogas y tráfico de órganos?», se cuestionó para afear al presidente que no tomara cartas en el asunto cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, «insultó al rey». «Deme una explicación de por qué se retira al embajador argentino y no al de Rusia», reclamó.

Tras decir que el ministro de Transportes, Óscar Puente, «no debería estar aquí» por provocar la crisis con Argentina, pidió el cese del titular de Exteriores, José Manuel Albares, «por poner los intereses de España al servicio de los intereses del Partido Socialista». «Si tuviese decencia, no mezclaría la tragedia de Oriente Medio con casos de corrupción. A usted no le interesa la causa Palestina, la quiere para que no se hable de corrupción. La prioridad es que se rescaten a los rehenes y se cese el fuego. Y una vez hecho esto, hablemos de paz y de liberar a Palestina de Hamás», analizó Feijoo.

El líder de los populares dijo que Sánchez «no es la medida de todo» y reprochó a sus socios el dejar que el Gobierno permitiera «vender» a los saharauis, que incrementaran la compra de gas ruso o abogar por «la desaparición de Israel».

«Terrorismo satánico» o ir más allá

Santiago Abascal, líder de Vox, intervino en el pleno para afirmar que «dejar a Argentina sin embajador español pasará a la historia» porque es «un ataque diplomático y económico» y que, además, ha utilizado las instituciones y la influencia de Moncloa para ejecutar dicho ataque. «Y no lo harán por otra cosa más que por miedo. Usted actúa como un autócrata», incidió.

El segundo partido de la oposición también criticó que «no se sabe dónde está el límite» con Argentina, si en la expulsión de embajadores «o en una guerra», y también recopiló otros casos en los que Abascal considera que Sánchez tuvo que poner una línea roja. «Sus alianzas con Cuba, Venezuela e Irán, socios de Putin, tiene que ver con la dependencia de populares y socialistas de la Unión Europea», remarcó.

Respecto a la cuestión palestina, Abascal dijo que Sánchez ha elegido equiparar el «terrorismo satánico» con un «Estado democrático» como es Israel. «Esa equidistancia es complicidad con el mal. Hamás les ha aplaudido a ustedes. Usted tiene en el Gobierno gente que quiere que desaparezca Israel. Acepta los relatos y las cifras de Hamás como lo hizo con las de ETA. Esa es su política internacional: la legitimación del terrorismo satánico», redundó.

Por la vía contraria transcurrió el discurso de Iñigo Errejón, de Sumar, que no solo pidió «no celebrar demasiado» el reconocimiento de Palestina por la «tragedia» que atraviesan los gazatíes, sino ir más allá. «Las órdenes de detención de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional debe hacerse eco y el Fiscal General del Estado debe de abrir una investigación por genocidio basándose en el testimonio de los 130 hispanopalestinos desplazados», recomendó.

El líder de Más Madrid también quiso remarcar que la política exterior debe ser coherente y, por tanto, se debe expulsar a la embajadora de Israel en España. «Si se ha expulsado a la representación argentina, ¿cómo no se va a echar a la de Tel Aviv con 35.000 muertos a sus espaldas?», preguntó Errejón al Gobierno.

Más tajante fue la líder de Podemos, Ione Belarra, que habló de un reconocimiento «simbólico» porque no se conocen las fronteras ni la capital del futuro Estado palestino reconocido por España. Agregó además que esta medida no «prioriza» lo importante en la actual coyuntura de la guerra, que es «pararle los pies» al «genocidio de Netanyahu». Algo que, por otro lado, considera que debería acarrear la ruptura de relaciones diplomáticas con Tel Aviv. «Esta inacción es un problema, pero también lo es que el señor [Óscar] Puente se dedique a ridiculizar el movimiento de solidaridad con Palestina», aseguró a la par que cargó contra el Gobierno por «permitir que pasen por España barcos con armas para Israel», algo que «no debe volver a ocurrir».

140 países reconocen al Estado palestino, ocho en la UE

Unos 140 países de los 193 países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han reconocido el Estado palestino y de ellos ocho pertenecen a la Unión Europea (UE), aunque solo Suecia y Chipre lo hicieron después de ingresar en ella. Suecia fue el último país de la Unión Europea en reconocer el Estado palestino, el 30 de octubre del 2014.

Tres años antes, el 30 de enero del 2011, lo había hecho Chipre, miembro de la Unión Europea desde el 2004. El reconocimiento por parte de Suecia en el 2014 abrió el debate entre los Estados miembros de la UE y varias cámaras legislativas aprobaron resoluciones para instar a sus gobiernos a que reconocieran oficialmente a Palestina como Estado, entre ellos el Parlamento británico, el Senado irlandés, el Congreso de los Diputados en España o la Asamblea francesa.

El 17 diciembre del 2014 el Parlamento Europeo (PE) se sumó al reconocimiento de Palestina al apoyar una resolución conjunta de los grupos políticos mayoritarios, que consiguió 498 votos a favor, 111 en contra y 88 abstenciones. Los otros seis países de la UE que han reconocido el Estado palestino son la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Polonia y Rumanía, y todos lo hicieron días después de que el 15 de noviembre de 1988 el Consejo Nacional Palestino proclamase en Argel el establecimiento del Estado de Palestina, al tiempo que aceptaba las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que suponía reconocer el derecho de Israel a existir.

Seis de esos países pertenecían entonces al bloque soviético, entre ellos la República Checa y Eslovaquia, unidos entonces en un solo país, Checoslovaquia. En el año que siguió a su proclamación, el Estado palestino fue reconocido por 90 países y en 1995 el número superaba ya el centenar. Cuba, entonces también aliado soviético, y Nicaragua fueron los primeros países latinoamericanos en reconocer Palestina como Estado, en 1988. Actualmente 24 países latinoamericanos lo reconocen, todos salvo México y Panamá.

El último en hacerlo fue Colombia, el 8 de agosto del 2018. Bahamas, el pasado 8 de mayo, fue el último país en reconocer formalmente a Palestina como Estado y su derecho a la «autodeterminación». Poco antes lo habían hecho Trinidad y Tobago (3 de mayo), Jamaica (24 de abril) y Barbados (21 de abril). Entre los que no reconocen el Estado palestino destacan, además de países de la Unión Europea como Alemania, Francia o Italia, Estados Unidos, Reino Unido o Australia.