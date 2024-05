El Gobierno de Milei sostiene que no hay un conflicto con España: «Es solo un intercambio de ideas entre dos personas»

El portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, en rueda de prensa el lunes Vocería Presidencial | EUROPAPRESS

La polémica confrontación entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, no solo no ceja, sino que parece estar dando sus primeros pasos. Mientras Milei, y sus ministros, tratan de minimizar el conflicto, en España toman decisiones que podrían afectar a los vínculos a futuro entre ambos países, lo cual aumenta la preocupación.

España mantiene fuertes vínculos históricos y culturales con Argentina, y es además uno de sus mayores socios comerciales.

Tal y como lo dejó de manifiesto en la noche del lunes en una entrevista que dio al canal Todo Noticias, Milei no solo no tiene intenciones de calmar las aguas, sino que va por más.

Sánchez, «cobarde»

Luego de que el Gobierno español retirara a su embajadora, María Jesús Alonso Jiménez, el libertario ratificó que no pedirá disculpas, insistió con que las disculpas tienen que venir del lado del Ejecutivo español, y tildó a Sánchez de «cobarde».

Por su parte, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, calificó de «papelón» la decisión de retirar a la embajadora, y aseguró que Argentina no tomará la misma medida respecto a su representante diplomático en España. Según Adorni, no existe un conflicto entre países, sino que se trata solo de un «intercambio de ideas entre dos personas».

Si bien Milei está dando grandes muestras de estar en una carrera para erigirse como líder global de la ultraderecha, en Argentina crece la preocupación al poner en riesgo relaciones con países con los que no está alineado ideológicamente, pero con los que mantiene fuertes vínculos comerciales, como es el caso de España. Aun así, desde el oficialismo no solo bajaron el precio al enfrentamiento, sino también a las declaraciones de los empresarios españoles que cuestionaron lo dicho por el argentino, ya que entienden que los inversores se ven obligados a manifestarse a favor del presidente de su país, pero que eso no tendrá consecuencias en los negocios entre ambos Estados.

Funcionarios de la Casa de Gobierno especulan con que, finalmente, la crisis diplomática se resolverá de la misma manera que lo hizo el conflicto que tuvo en marzo pasado con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Milei a Petro le dijo cosas peores («comunista asesino»), recuerdan, este también llamó a consultas a su embajador, pero la cosa no pasó a mayores.