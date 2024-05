El Gobierno llama a consultas a la embajadora española en Argentina

Santiago Abascal, y el presidente de Argentina, Javier Milei (d), durante el acto de VOX, en el Palacio de Vistalegre, en Madrid A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció este domingo que ha llamado a consultas «sine die» a la embajadora española en Argentina tras las palabras del presidente argentino, Javier Milei, en las que acusó de «corrupta» a Begoña Gómez, esposa del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante su discurso en la convención Europa Viva 24 de Vox en Madrid, Milei acusó a la izquierda española de ser una «calaña de gente atornillada al poder aun cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo», en alusión a Pedro Sánchez.

Albares consideró «inaceptable que un presidente del Gobierno «visite España e insulte al presidente del Gobierno de España». El titular de Exteriores contactó con todos los grupos parlamentarios para recabar su apoyo y habló también con Josep Borrell, alto representante de la UE, que le trasladó que considera que «un ataque de este calibre a un Estado miembro es también un ataque al conjunto de la Unión Europea». «Los ataques contra familiares de dirigentes políticos no tienen cabida en nuestra cultura: los condenamos y rechazamos, especialmente cuando vienen de socios», afirmó Borrell.

El Ejecutivo considera las palabras de Milei como «un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España». Exige por ello a Milei disculpas públicas por sus «gravísimas» palabras y, en caso de no producirse, tomará todas las medidas que crea «oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad».

Albares expresó el «sentimiento fraternal» que todos los españoles sienten «hacia el pueblo argentino, muy especialmente hacia los argentinos que viven entre nosotros y contribuyen a nuestro bienestar y crecimiento». «Le exigimos el respeto a las formas que se deben entre naciones, que excluyen la injerencia en asuntos internos y que esté a la altura del gran país al que representa y del puesto que ocupa», dijo Albares. Unas formas y un respeto que «jamás habría debido abandonar, mucho más, estando en la capital de España», añadió Albares.

Respuesta del PP

El ministro señaló que las palabras de Milei «sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica» y «no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países unidos por fuertes lazos». Milei había arremetido durante su discurso contra el socialismo, ideología a la que acusó de llevar a la «esclavitud o a la muerte».

El PP respondió al Ejecutivo recordando que «acusó a Milei recientemente de drogarse», en referencia a las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente. «De la estrategia del PSOE no participamos. Pretenden que Milei movilice a un electorado al que no convence el Gobierno», aseguró el portavoz del PP, Miguel Tellado, que añadió que «hace semanas que Sánchez debería haber dado explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan a su partido a su Gobierno y a su entorno más personal». «El PP no va a participar de «la hipérbole discursiva que pretenden unos y otros. En cualquier caso, nuestra labor es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina», concluyó Tellado.

«¿Qué diablos tiene que ver la mujer del presidente con la soberanía y dignidad de España?», respondido también el líder de Vox, Santiago Abascal «¿Qué tipo de broma es la de Albares llamando a los grupos parlamentarios? Nosotros no hemos ni respondido a su ridícula llamada telefónica», agregó a través de un mensaje en su cuenta de X.