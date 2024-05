Sánchez descarta por completo que el PSC apoye a Puigdemont en la investidura

Pedro Sánchez, entrevistdo en La Sexta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no contempla ninguna otra posibilidad que no sea la de que el candidato socialista, Salvador Illa, se convierta en el próximo presidente de la Generalitat. Sánchez dice que está «completamente descartado» que los socialistas faciliten un Gobierno de Puigdemont. «Todos los caminos conducen a Illa», señaló. Respecto a la actitud del expresidente catalán postulándose para la investidura, lo diferenció de su caso, que fue acceder al Gobierno sin ser la lista más votada: «Feijoo entonces quería ganar las elecciones y formar una mayoría. Obtuvo un primer puesto pero no logró mayoría. Puigdemont quería ganar las elecciones y formar mayoría. Y no ha logrado ni una cosa ni la otra», señaló.

En una entrevista en La Sexta, Sánchez dijo que no teme quedarse sin los siete diputados de Junts en el Congreso. «No son solo siete diputados de Junts. Hay una mayoría amplia para sacar adelante distintas alternativas», afirmó. A su juicio, la sociedad catalana ha sido «rotunda» al apoyar la opción de un Gobierno progresista. «La sociedad no aceptaría una repetición electoral», añadió sobre esa otra posibilidad.

«No se pueden cronificar ni rehuir los debates. Hay que afrontar los problemas de frente», aseguró sobre la decisión de conceder los indultos y aprobar una amnistía. La intención, dijo, es la superación de una grave crisis constitucional «donde el independentismo fue una parte» y por otra el PP «fue incapaz de ponerle freno». «Los catalanes han dicho se acabó» y hay que abrir un nuevo tiempo regido «por la convivencia, la voluntad de apoyo y la gestión de servicios públicos», dijo sobre si el procés ha muerto o no.

«Al PP se le ha caído el último discurso y echa de menos el procés», aseguró. Sobre los resultados de la derecha, destacó que PP y Vox suman lo mismo en Cataluña que cuando estaba Ciudadanos. Acusó a Feijoo de «copiar el discurso xenófobo de Vox». Lo que hace el PP, que es «mimetizarse con la ultraderecha», es «uno de los graves riesgos de la democracia española». «Ha habido separatistas y ha habido separadores, que «han vivido muy bien en la confrontación», remachó.

Respecto a los cinco días de reflexión que se tomó para decidir si continuaba o no en la presidencia del Gobierno, indicó que no se lo preguntó ni siquiera su mujer. Y cuando lo hizo, la respuesta de su esposa fue decirle que no se le «ocurra» dimitir. «Llevo diez años sufriendo en mí y en mi pareja este acoso» explicó, asegurando que se están utilizando «métodos antidemocráticos para derribar un Gobierno democrático».

El presidente del Gobierno anunció su decisión de retrasar el reconocimiento del Estado Palestino que en principio se había fijado pata el próximo día 21. Lo justificó diciendo que es necesario aguardar para dar el paso acompañado por un grupo lo suficientemente grande de países. El próximo miércoles, en su comparecencia en el Congreso, anunciará la fecha final.

Su mujer ha hecho «todo bien»

Respecto a la actividad de su mujer, que está siendo investigada por un posible delito de tráfico de influencias, aseguró que su esposa ha hecho todo «bien». «Solo hay fango», recalcó, precisando que lo que escribió su esposa no fueron «cartas de recomendación» sino «declaraciones de interés a un concurso». Dio por hecho que tanto su mujer como él mismo serán llamados a la comisión de investigación del Senado. «No me van a quebrar», añadió.

Respecto a los medios de comunicación que difunden «bulos», indicó que debe haber en serio debate «sobre qué es la libertad de información, que no es libertad de difamación». Sobre la renovación del CGPJ, dijo que el Parlamento ante este atropello a la Constitución por parte del PP, tendrá que buscar soluciones viables para poder hacer efectiva esa renovación. Lo que descartó es rebaja las mayorías requeridas en las Cortes.

Aseguró también que hay una «operación política para acabar con el fiscal general del Estado, al que defendió diciendo que lo único que hizo la fiscalía es responder en una nota a un bulo publicado por un medio de comunicación.

En cuanto a la supresión del premio nacional de la tauromaquia, indicó que a él no le gustan los toros, pero reprochó a Sumar que utilizara ese debate para dejar en un compromiso al Gobierno en medio de la campaña de las catalanas.

Y en cuanto al debate sobre su sucesión en el PSOE, indicó que «en algún momento se tendrá que dar, pero no es ahora». Descartó cualquier posibilidad de un adelanto electoral diciendo que lo que necesita España «no son elecciones» y llevamos cuatro elecciones en dos meses.