El Senado veta la ley de amnistía, que volverá al Congreso para su aprobación definitiva

El pleno del Senado ha aprobado este martes el veto del PP a la proposición de ley de amnistía, que deberá volver al Congreso para recibir la luz verde definitiva y entrar en vigor. Como era previsible dada la mayoría absoluta de los populares en la Cámara Alta, el veto ha salido adelante con 149 votos a favor y 113 en contra, en una votación por llamamiento: los senadores fueron llamados uno a uno para votar de viva voz. A la mayoría absoluta del PP se han sumado los votos favorables de Vox, UPN y AHI. Por su parte, el PSOE y sus socios parlamentarios, como ERC, Junts, Bildu o PNV, han rechazado este veto en esta votación por llamamiento. El expresidente socialista aragonés Javier Lambán no ha votado.

El debate no ha deparado sorpresas: PP, Vox y UPN han cargado contra una ley que consideran inconstitucional y que supone el pago de Pedro Sánchez a los independentistas para seguir en la Moncloa, mientras que el resto de formaciones, con el PSOE a la cabeza, la han defendido como una apuesta por la convivencia y la normalización política en Cataluña. ERC y Junts, no obstante, han avisado al PSOE de que la amnistía no pone fin a sus reivindicaciones.

La encargada de defender el veto del PP en el Pleno de este martes ha sido su portavoz, Alicia García, que ha calificado la amnistía como un «inmenso fraude democrático», destacando las diferencias con la amnistía aprobada en 1977. «Esa amnistía nos ayudó modélicamente a pasar de una dictadura a una democracia, en aquel momento primó la generosidad. Hoy solo encontramos una cosa: la ambición de un presidente que haría lo que fuera para seguir habitando en la Moncloa», ha denunciado Alicia García.

La portavoz de los populares ha recriminado al PSOE que desdeñaran la amnistía que posteriormente pactaron con las formaciones independentistas: «Lo que antes de julio era inconstitucional, ahora es un acto impecable por el cual se felicitan ustedes a sí mismos». En este contexto, cree que la amnistía «es un pago más de la deuda» con las formaciones independentistas y se ha preguntado «para cuándo el referendo de autodeterminación». «Señorías socialistas, su dependencia del independentismo es cada vez mayor. Hoy es más grande que hace dos días porque el sillón de su jefe depende de (Carles) Puigdemont y ERC», ha sentenciado.

Los socialistas han defendido su proyecto federalista y vuelto a apostar por dejar atrás el conflicto y abrir un futuro de diálogo y acuerdo, aunque desde Junts, Cleries ha cuestionado que hablen de pasar página: «Ustedes pretenden bajar la persiana de nuestra nación, de Cataluña, de nuestras reivindicaciones, tener nuestra lengua, y no lo vamos a permitir de ninguna de las maneras».

La mayoría de los portavoces han criticado al PP por alargar la tramitación de la ley en el Senado, un «teatro» que servirá de poco ya que el veto será previsiblemente levantado por mayoría absoluta cuando la proposición regrese al pleno del Congreso.

El paso de la amnistía por el Senado

Desde la entrada de la amnistía en el Senado, la Mesa del Senado, con mayoría popular, ha solicitado varios informes para opinar sobre esta norma a distintos órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, la Comisión de Venecia o los propios letrados de la Cámara.

Los primeros en emitir su informe fueron los letrados del Senado, que concluyeron que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional en un duro texto en el que critican la tramitación y el fondo de esta norma, a la que denominan como «reforma encubierta de la Constitución».

Por su parte, el informe de la Comisión de Venecia no ve conflicto de separación de poderes con la Ley de Amnistía si son los jueces quienes ordenan las medidas que beneficiarán a los amparados por la ley. Sin embargo, considera que la norma se debería haber aprobado por una mayoría cualificada, más amplia a la absoluta, y critica el procedimiento de urgencia que ha seguido la ley en el Congreso.

Asimismo, el Senado encargó a la Comisión General de las Comunidades Autónomas un informe sobre el contenido autonómico de la ley de amnistía, que propició un debate de este foro con varios presidentes autonómicos del PP y el presidente catalán, Pere Aragonès, sobre esta norma. En cuanto al informe del CGPJ, este órgano aún no se ha pronunciado, mientras que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado en dos ocasiones realizar informes sobre esta norma.

Según han apuntado fuentes socialistas en el Congreso, la previsión es que el pleno de la Cámara Baja apruebe la norma dentro de dos o tres semanas.